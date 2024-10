Acxiom im Snowflake Modern Marketing Data Stack Report als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom

(http://www.acxiom.de) wird als führendes Unternehmen in der neuesten Ausgabe

des Modern Marketing Data Stack 2025: How Leading Marketers Are Thriving in a

World Redefined by AI, Privacy and Data Gravity gelistet. Acxiom belegt in der

Kategorie Identität und Onboarding Platz 1 in der jährlichen Branchenanalyse des

KI-Daten-Cloud Unternehmens Snowflake.



Die dritte Ausgabe bietet einen umfassenden Branchenüberblick über Technologien,

Tools und Plattformen, die notwendig sind, um eine Dateninfrastruktur

aufzubauen. Dafür analysierte Snowflake die Nutzungsmuster von rund 9.800 Kunden

(Stand April 2024) und identifizierte zehn Kategorien, die Unternehmen beim

Aufbau ihrer Marketingdaten-Stacks mittels KI berücksichtigen sollten. Ziel ist

es Marketer und Werbetreibende, die die Snowflake AI Data Cloud nutzen, zu

zeigen, wie sie diese noch besser nutzen können, um den Anforderungen ihrer

Kunden gerecht zu werden und wertvolle Leads zu konvertieren. Der ausführliche

Bericht hebt drei zentrale Faktoren hervor, die branchenweit eine erhebliche

Abkehr vom MarTech-Ökosystem darstellen, das im ersten Bericht von 2022

beschrieben wurde. Dadurch entsteht eine neue Normalität, in der KI,

Datengravitation und Datenschutz eng miteinander verknüpft sind.





