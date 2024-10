Schott Pharma, Talanx und Helsing ausgezeichnet - Lindner und Rhein als Top Speaker dabei (FOTO)

Frankfurt (ots) - Hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

haben auf der IPO Night in Frankfurt am Main zum zweiten Mal exzellente

Leistungen am Kapitalmarkt gewürdigt. Der Award für den "herausragenden

Börsengang" ging an Schott Pharma. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und

Bundesfinanzminister Christian Lindner waren als Top-Speaker dabei.



Zum zweiten Mal haben die WEIMER MEDIA GROUP und die Deutsche Börse Group im

Frankfurter Städel Museum Unternehmen für ihre herausragenden Erfolge am

Kapitalmarkt ausgezeichnet. Unter den Gästen und Rednern des prominent besuchten

Festakts im Herzen der Mainmetropole waren neben Hessens Ministerpräsident Boris

Rhein und Deutschlands Finanzminister Christian Lindner, auch die CEOs von

Commerzbank und Deutsche Bank, Bettina Orlopp und Christian Sewing, sowie der

ESA-Astronaut Matthias Maurer.





Lindner und Maurer forderten auf der IPO Night beide mehr privates Kapital fürDeutschlands Unternehmen. Das größte Problem in Deutschland sei der Mangel anprivatem Kapital, erklärte Lindner. "Wir haben zu wenig Geld, um Börsengänge unddas Wachstum junger Unternehmen zu finanzieren.""Wir brauchen mehr Förderung für Start-ups in der Wachstumsphase", wünschte sichMaurer, der 2022 als zwölfter Deutscher ins All geflogen war. "Wir können hieralles genauso gut, oder sogar besser als andere, aber wir brauchen andereRahmenbedingungen", erklärte er und forderte: "Investieren Sie in dieRaumfahrt."Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein wünschte sich in seiner Ansprache vorOrt: "Endlich mal wieder einsteigen in Technologien, nicht immer nuraussteigen." Den Einstieg der italienischen Großbank bei der Commerzbankkritisierte Rhein hingegen scharf. "Die Commerzbank darf kein Übernahmekandidatsein", betonte er. Einem Flaggschiff wie der Commerzbank gelte es "Wind unterdie Segel zu geben, anstatt es auf Grund zu setzen", schimpfte Rhein deshalb aufder IPO Night in Richtung Bundesfinanzminister Christian Lindner, der am Abendlive zugeschaltet war. Indem sich der Staat von Anteilen an der Bank getrennthatte, konnte die UniCredit ihre Anteile an der Commerzbank überhaupt erstaufstocken. Ob eine Übernahme nun überhaupt noch verhindert werden könne, wollteVerleger und Journalist Wolfram Weimer später im Interview von Lindner wissen.Dazu dürfe er aus Gründen der Rechtssicherheit und auch aus Gründen der Klugheitnichts sagen, erklärte dieser.Den Award in der Kategorie "Herausragender Börsengang" vergab die ausrenommierten Köpfen der Finanzwelt bestehende Fachjury in diesem Jahr an SchottPharma. Mit einem Emissionsvolumen von 935 Millionen Euro gelang der Tochter des