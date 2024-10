Collective Mining gibt den Abschluss der Finanzierungen mit einem Bruttoerlös von 46,35 Millionen C$ bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN NEWSWIRE-DIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 31. Oktober 2024 - Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mini ... - freut sich, den Abschluss seines erweiterten öffentlichen Kaufangebots von 8.050.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem Preis von 5,00 C$ pro Aktie (der "Ausgabepreis") bekannt zu geben, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 40.250.000 C$ erzielt wurde, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter (das "öffentliche Angebot"). Das öffentliche Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner durchgeführt, zu dem unter anderem Clarus Securities Inc. und Scotia Capital (zusammen die "Konsortialführer") gehörten, gemäß den Bedingungen eines zwischen dem Unternehmen und den Konsortialführern am 28. Oktober 2024 abgeschlossenen Konsortialvertrags.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.226.235 Aktien zum Emissionspreis (die "gleichzeitige Privatplatzierung") mit einem strategischen Investor des Unternehmens für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.131.175 C$ ab. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde abgeschlossen, um den strategischen Investor in die Lage zu versetzen, seine Beteiligung am Unternehmen auf ca. 9,99 % auf teilweise verwässerter Basis nach Durchführung des öffentlichen Angebots aufzustocken, und zwar in Übereinstimmung mit den Bedingungen des bestehenden Beteiligungsrechts des strategischen Investors an Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer eingeschränkten Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurde keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken gezahlt.

