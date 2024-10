Millionenstrafe für Pharmakonzern Teva

Richard55 schrieb 03.10.24, 14:59

Das ist der Hammer, es gibt noch kein (fertiges) Medikament. Aber es ist auch nicht so, wie wenn das Huhn gackert bevor es ein Ei legt.



"mAbxience, eine mehrheitliche Gruppe von Fresenius Kabi mit Teilbesitz von Insud Pharma, gaben heute eine neue globale Lizenzvereinbarung für die Entwicklung eines Anti-PD-1-onkologischen Biosimilar-Kandidaten bekannt. Dies ist die zweite Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen, die das solide Fundament der gemeinsamen Anstrengungen verstärken, die im April 2024 begannen."



Da ich vermutlich der einzige bin, der an Kabi UND TEVA beteiligt ist, sahne ich doppelt ab. Ich nehme an, TEVA bekommt weniger vom Kuchen als mAbxience, da sich TEVA "nur" um Zulassung und Vertrieb kümmern braucht. Aber ich gehe mal einen Schritt weiter. Es spricht viel dafür, dass TEVA das sehr gut kann.



Genannt wurde das Medikament noch nicht, aber ich fand zwei Kandidaten, Atezolizumab (Tecentriq und Tecentriq Hybreza) Avelumab (Bavencio) habe ich gegoogelt. Solche Medikamente können durchaus 100.000.000 Dollar Jahresumsatz machen. Auch wenn für uns nur 30 Mio jährlich abfallen, soll mir das recht sein.

Leider ist das Medikament noch lange nicht zugelassen und hat die Phasen der Entwicklung bis zur Zulassung noch vor sich. 12 Jahre kann das dauern, zweite Quelle.

Ich denke aber, dass das schneller geht. Es ist eine Fleißarbeit das herauszufinden. Mir reichen diese Gedanken für heute aus.



https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2024/Teva-and-mAbxience-Expand-Strategic-Partnership-to-include-an-additional-Oncology-Biosimilar-Candidate/default.aspx



https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2013/daz-22-2013/arzneimittelzulassung-in-besonderen-faellen