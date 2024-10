Aufwärtstrend von Linde in Gefahr nach enttäuschendem Ausblick

Sinulog schrieb 11.04.24, 21:16

Was spricht dagegen in beide Investiert zu sein?

Vom Geschäft her nehmen sie sich nicht viel evtl decken sie sogar unterschiedliche Absatzmärkte ab.

Die Aktienstrategie ist etwas unterschiedlich Linde kauft Aktien zurück AL gibt ca. alle 2 Jahre 10% Bonusaktien raus.

Dazu gibt es ein Registrierte Shareholderprogram das für Langfristige Anleger(min 2 Jahre Haltedauer) Dividende und Bonusaktien nochmal um 10% steigert.

Habe beide zum selben Zeitpunkt gekauft und im Endeffekt war die Entwicklung die selbe.

Würde also nicht sagen entweder/oder sondern und.