Microsoft kommt bei KI-Nachfrage kaum hinterher - Aktie unter Druck

Microsoft steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 65,6 Milliarden US-Dollar (60,5 Mrd Euro). Unter dem Strich blieben mit 24,7 Milliarden Dollar elf Prozent mehr Gewinn hängen als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Redmond mitteilte. Auch das war mehr als von Analysten erwartet.

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft ringt im boomenden Geschäft mit Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit Kapazitätsproblemen. "Die Nachfrage ist weiterhin höher als unsere verfügbaren Kapazitäten", sagte Finanzchefin Amy Hood in einer Telefonkonferenz mit Analysten bei Vorlage der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2024/25 mit Blick auf die KI-Geschäfte der viel beachteten Cloud-Sparte Azure. Das überraschend starke Wachstum des Software-Riesen half dem Aktienkurs vor diesem Hintergrund nicht.

Das Azure-Cloud-Geschäft wuchs dabei um 33 Prozent - respektive um 34 Prozent, wenn negative Wechselkurseffekte ausgeklammert werden. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal rechnet Hood hier mit einem Plus von 31 bis 32 Prozent.

In den ersten drei Monaten habe Microsoft damit die Erwartungen leicht übertroffen, die Engpässe bei Lieferanten verhagelten das zweite Viertel des Geschäftsjahres aber etwas, schrieb Analyst Mark Murphy von der Bank JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Gleichwohl könnte sich das Wachstum dann im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen.

Finanzchefin Hood erklärte denn auch, dass sie im zweiten Geschäftshalbjahr weiterhin ein höheres Azure-Wachstum gegenüber den ersten sechs Monaten erwarte, "da unsere Investitionen die verfügbaren KI-Kapazitäten erhöhen, um mehr der wachsenden Nachfrage bedienen zu können."

Microsoft bleibt damit Vorreiter im Geschäft mit Cloud-Diensten und insbesondere KI. So hatte das Unternehmen einen Pakt mit dem ChatGPT-Erfinder OpenAI geschlossen und integriert dessen Technologie in alle seine Produkte. Der Zugang zu KI-Funktionen wird dabei im Abo-Modell verkauft. Zudem baut Microsoft neue Rechenzentren, was aber Zeit braucht. "Rechenzentren werden nicht über Nacht gebaut, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella.

Anleger zeigten sich am Donnerstag aber erst einmal skeptisch. Für die Microsoft-Aktie ging es im frühen US-Handel um fast 6 Prozent nach unten. Das Plus im laufenden Jahr schmolz damit auf gut 9 Prozent. Das Papier hinkt in diesem Jahr dem Nasdaq 100 hinterher, nachdem es sich die Jahre zuvor deutlich besser entwickelt hatte.

An der Börse bringt es Microsoft trotz der Kursverluste immer noch auf eine Marktkapitalisierung von fast 3,1 Billionen Dollar, womit der Konzern aus Redmond hinter dem iPhone-Hersteller Apple (3,5 Billionen) und dem KI-Chipspezialisten Nvidia (3,3 Billionen) der drittwertvollste Techkonzern bleibt . Der Vorsprung von Microsoft zum Viertplatzierten, der Google-Mutter Alphabet , beträgt knapp eine Billion Dollar./mis/zb/jha/

