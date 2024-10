SJB FondsEcho. AB All Market Income.

Wie FondsManagerin Karen Watkin berichtet, ist es für Investoren im aktuellen Marktumfeld eine zunehmende Herausforderung, ein hohes und dauerhaftes Einkommen aus Anlagen zu erzielen. Dies gelte umso mehr angesichts wieder rückläufiger Zinsen. Deshalb müssten Anleger nach neuen Wegen suchen, um attraktive und zugleich stabile Erträge zu erwirtschaften. Hauptziel müsse es stets sein, den Wert der ursprünglichen Anlage zu bewahren und langfristig inflationsbereinigt Kapitalwachstum zu erzielen. Genau dies ist die Zielsetzung des AB All Market Income, der laufende Erträge und langfristiges Wachstum anstrebt, indem er in eine breite Palette globaler Anleihen, Aktien und alternativer Vermögenswerte und Strategien investiert. Das neben Karen Watkin aus Fahd Malik und Daniel Loewy bestehende AB-FondsManagerteam vereint geballte Markterfahrung – zwischen 18 und 28 Jahren ist jedes einzelne Mitglied im Investmentsektor tätig. Je nach Marktlage passt das Expertentrio die Allokation des AllianceBernstein-Fonds dynamisch an, um die Titelauswahl zu optimieren.

Als Basisinvestment für ein gut diversifiziertes FondsPortfolio ist ein qualitativ hochwertiger Multi-Asset-Fonds unverzichtbar, der die Renditemöglichkeiten von Aktien und Anleihen im gleichen Maße nutzt und seine Erträge aus Dividenden sowie Zinskupons erzielt. In diese Kategorie der flexiblen Mischfonds mit einer nur moderaten Risikoneigung ist der von AllianceBernstein aufgelegte AB All Market Income einzustufen, der attraktive Erträge bei geringer Volatilität bietet.

Der AB All Market Income I USD (WKN A14NAC, ISIN LU1127391495) wurde am 02. November 2004 aufgelegt und besitzt den US-Dollar als FondsWährung. Das FondsVolumen liegt aktuell bei umgerechnet 1,31 Milliarden EUR, als Benchmark wird der US-Zinssatz Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +5,0 Prozent verwendet. Mit seiner aktuellen Vermögensallokation von grob einem Drittel Aktien und knapp zwei Dritteln Anleihen hat das Multi-Asset-Produkt aus dem Hause AllianceBernstein eine sehr attraktive Performance von +13,19 Prozent in Euro seit Jahresbeginn zu verzeichnen. Die guten Ergebnisse sorgen dafür, dass der bei Morningstar in die Peergroup „USD Moderate Allocation“ eingestufte Mischfonds über den jüngsten Dreijahreszeitraum eine Bewertung von vier Sternen erhält. Der Blick auf die längerfristige Performancehistorie untermauert die positive Einstufung: Seit Auflegung der hier analysierten Anteilsklasse im Dezember 2014 hat das FondsProdukt mit +3,96 Prozent jährlich auf US-Dollar-Basis eine attraktive Wertentwicklung aufzuweisen. Wie stellt sich die so erfolgreiche Anlagestrategie des dynamischen Multi-Asset-Fonds im Detail dar?

FondsStrategie. Allokation. Flexibel.

Der AB All Market Income besitzt als Anlageziel ein regelmäßiges Einkommen aus Ausschüttungen von vier bis fünf Prozent jährlich, wobei zusätzlich ein langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Verlustschutz in fallenden Märkten angestrebt wird. Durch den Fokus auf Stabilität und Risikominderung werden die Engagements dynamisch dem jeweiligen Marktumfeld angepasst, wodurch eine Senkung der Volatilität und ein glatteres Performancemuster erreicht wird. Das FondsManagerteam von AllianceBernstein setzt auf eine stringente Titelauswahl und kombiniert hochverzinste Schuldtitel mit Wachstumswerten aus dem Aktienbereich. Auch Wertpapiere aus Schwellenländern haben ihren Platz im Portfolio, das ein Engagement in anderen Asset-Klassen wie Immobilien, Währungen, Optionen sowie einzelnen Indizes eingehen kann. Indem das Expertenteam von AB die ganze Bandbreite der Ertragsquellen nutzt und die Engagements aktiv anpasst, wird langfristiges Wachstumspotenzial generiert. Das FondsManagertrio Watkin/Loewy/Malik verwendet ein eigenes Instrument zur quantitativen Analyse, um das Anlageengagement über verschiedene Asset-Klassen hinweg flexibel anzupassen und das Ziel zu erreichen, unter allen Marktbedingungen ein optimales Risiko-/Ertrags-Profil aufzubauen. Wie ist das Portfolio im Einzelnen strukturiert?

FondsPortfolio. Rentenpapiere. Bevorzugt.

Den Löwenanteil des Portfolios des AB All Market Income machen aktuell die Anleihepositionen aus, die 59,57 Prozent des FondsVermögens einnehmen. Davon sind 40,29 Prozent in weltweite Unternehmensanleihen investiert, 19,28 Prozent des Portfolios stellen globale Staatsanleihen dar. Die Aktienquote beträgt derzeit 36,85 Prozent und damit gut ein Drittel des FondsVolumens. Im Einzelnen sind hiervon 18,93 Prozent in Hochdividendentitel investiert, 10,89 Prozent entfallen auf globale Aktien. Opportunistische Aktien repräsentieren 7,03 Prozent der FondsBestände, Aktien-Optionsstrategien in Höhe von 3,58 Prozent dienen als Beimischung.

In der Länderallokation des AB All Market Income liegen die USA mit 66,33 Prozent des FondsVolumens weit vorn. Abgeschlagen folgen auf Platz zwei und drei Aktien und Anleihen aus Großbritannien (4,77 Prozent) und Kanada (2,50 Prozent). Auch Wertpapiere aus Japan (2,24 Prozent) und Frankreich (1,87 Prozent) kommen über den Status einer Beimischung im Portfolio des AB All Market Income nicht hinaus. Positionen in Spanien (1,54 Prozent), Italien (1,48 Prozent) und Deutschland (1,47 Prozent) runden die Länderallokation des AllianceBernstein-Produktes ab. Unter den Top 5-Positionen innerhalb des Anleiheportfolios finden sich Zinspapiere von Unternehmen aus unterschiedlichsten Sektoren wie WarnerMedia, Barclays Bank oder Travel & Leisure Company. Im Aktienbereich sind die Titel von Microsoft und NVIDIA die am stärksten gewichteten Positionen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der auch über ETFs auf den MSCI World Minimum Volatility sowie den US-Nebenwerte-Index Russel 2000 ein Aktienmarkt-Exposure eingeht.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Deutlich.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den AB All Market Income dem Morningstar EAA USD Moderate Target Allocation NR USD als Vergleichsindex gegenübergestellt. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse mit der Benchmark für Multi-Asset-Fonds mit einer moderaten Risikoneigung zeigt, dass eine deutliche Parallelität der Kursverläufe gegeben ist. Mit 0,98 ist die Korrelation über drei Jahre entsprechend stark ausgeprägt, für ein Jahr fällt sie mit 0,98 gleich aus. Das Multi-Asset-Portfolio des AllianceBernstein-Fonds bewegt sich im Einklang mit der Morningstar-Benchmark, wie der Blick auf die Kennzahl R² bestätigt. Die Kennziffer liegt für drei Jahre bei 0,95, über ein Jahr steigt R² auf 0,96 an. Somit haben sich mittelfristig fünf Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es vier Prozent. Der Tracking Error des Multi-Asset-Fonds fällt mit 2,26 Prozent im jüngsten Dreijahreszeitraum sehr moderat aus und verdeutlicht, dass die AB-Marktstrategen keine hohen aktiven Risiken eingehen. Welche Schwankungsneigung hat das FondsProdukt zu verzeichnen?

FondsRisiko. Volatilität. Höher.

Der AB All Market Income weist für drei Jahre eine Volatilität von 8,09 Prozent auf, die leicht oberhalb des Schwankungsniveaus liegt, das der Morningstar-Vergleichsindex mit 7,82 Prozent zu verzeichnen hat. Über ein Jahr liegt die mittlere Schwankungsbreite des Multi-Asset-Fonds nur minimal höher als die der ausgewählten Benchmark: Hier beträgt die „Vola“ des AllianceBernstein-Fonds 5,87 Prozent, während der Morningstar EAA USD Moderate Target Allocation NR USD eine Volatilität von 5,34 Prozent aufweist. Somit verfügt der flexibel agierende Mischfonds in beiden Untersuchungszeiträumen über eine leicht erhöhte Schwankungsbreite gegenüber dem SJB-Referenzindex - eine Abweichung, die nicht groß ins Gewicht fällt. Was kann die Analyse der Beta-Werte zur Klassifikation des Risikoprofils beitragen?

Der AB All Market Income überzeugt über den letzten Dreijahreszeitraum mit einem noch unter Marktniveau gelegenen Beta von 0,94. Für ein Jahr legt die Risikokennzahl auf 1,00 zu und befindet sich damit exakt auf dem marktneutralen Wert. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über die letzten drei Jahre fällt positiv für den Multi-Asset-Fonds aus dem Hause AllianceBernstein aus: In 29 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume ist das Fonds-Beta geringer ausgeprägt als der Marktrisikofixwert von 1,00 und nimmt dabei Werte bis 0,77 im Tief an. Dem stehen lediglich sieben Einzelperioden gegenüber, in denen der dynamische Mischfonds eine höhere Schwankungsanfälligkeit als die Morningstar-Benchmark aufweist und ein Beta von 1,07 in der Spitze generiert. Die Risikostruktur des AB-Multi-Asset-Fonds fällt damit günstiger aus als die des Morningstar-Vergleichsindex für eine ausgewogene Portfolioallokation, da sich die mittleren Kursschwankungen mehrheitlich unter Marktniveau befinden. Wie fallen die Renditeergebnisse des FondsProdukts aus?

FondsRendite. Alpha. Kurzfristig.

Per 29. Oktober 2024 hat der AB All Market Income über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +16,01 Prozent in Euro erzielt, was einer Rendite von +5,07 Prozent p.a. entspricht. Die Zielsetzung einer zwischen vier und fünf Prozent gelegenen Gesamtrendite wurde somit erreicht. Noch etwas besser als die Performancezahlen des flexiblen Multi-Asset-Fonds fällt das Ergebnis des Morningstar-Vergleichsindex aus: Die Benchmark für ausgewogene Mischfonds wartet mit einer Gesamtrendite von +16,85 Prozent bzw. einem Ergebnis von +5,33 Prozent jährlich auf Eurobasis auf. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr schiebt sich der AB All Market Income auf den Spitzenplatz: Die Performance von +20,62 Prozent in Euro ist für einen Multi-Asset-Fonds nicht nur sehr attraktiv, sondern fällt auch gut zwei Prozentpunkte besser aus als das Ergebnis von +18,60 Prozent, mit dem die Morningstar-Benchmark EAA USD Moderate Target Allocation NR USD aufwartet. Der kurzfristig erzielte Performancevorsprung überzeugt und trägt aufgrund seiner absoluten Höhe dazu bei, dass der AB All Market Income als Gesamtsieger im Renditewettbewerb gelten kann. Welche Alpha-Werte werden auf dieser Basis erzielt?

Über drei Jahre generiert der flexible Multi-Asset-Fonds ein Alpha von -0,70, für zwölf Monate bewegt sich die Renditekennzahl mit 1,52 klar im grünen Bereich. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über den jüngsten Dreijahreszeitraum wird deutlich, dass es dem AB-Mischfonds in der Mehrzahl der Fälle nicht gelang, die Morningstar-Benchmark zu schlagen. In 23 der letzten 36 betrachteten Einjahreszeiträume verzeichnete der AB All Market Income negative Alpha-Werte bis -4,10 im Tief, in 13 Zeitintervallen wurde ein positives Alpha von 3,37 in der Spitze markiert. Auffällig ist dabei, dass in allen Einjahres-Intervallen seit Dezember 2023 ein positives Alpha erwirtschaftet wurde – die kurzfristige Outperformance des AB-Portfolios sticht hervor. Diese überdurchschnittliche Wertentwicklung zum Morningstar-Referenzindex sorgt dafür, dass der AB All Market Income auf Jahressicht das bessere Rendite-Risiko-Profil als die Benchmark aufzuweisen hat. Die Information Ratio des Fonds, die eingegangene Risiken und erzielte Wertentwicklung ins Verhältnis zueinander setzt, liegt über die letzten zwölf Monate mit 1,08 klar im positiven Bereich.

SJB Fazit. AB All Market Income.

Investoren, die nach einem besonders im kurzfristigen Zeithorizont sehr erfolgreichen flexiblen Mischfonds mit einem ausgewogenen Risikoprofil suchen, treffen mit dem AB All Market Income eine gute Wahl. Das dreiköpfige FondsManagerteam von AllianceBernstein investiert in eine breite Palette globaler Anleihen, Aktien und alternativer Vermögenswerte und passt die Allokation in den verschiedenen Assetklassen je nach Marktlage dynamisch an. Im aktuellen Handelsjahr hat die Kombination von laufenden Erträgen mit der Wertsteigerung ausgewählter Einzeltitel bestens funktioniert: Mit einem Plus von über dreizehn Prozent seit Jahresbeginn lässt das AB-Expertenteam die Mehrheit der anderen Multi-Asset-Fonds hinter sich.