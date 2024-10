Deutsche Unternehmen zögern bei GenAI-Budget / Deloitte CFO Survey zeigt Parallelen zu den USA

--------------------------------------------------------------

- Deutsche Finanzvorstände erkennen das Potenzial von GenAI: Die Hälfte derBefragten erwartet durch den Einsatz der Technologie Produktivitätssteigerungzwischen 1 und 5 Prozent.- Budgets für GenAI-Anwendungen sind noch auf niedrigem Niveau: Mehr als dieHälfte der befragten Unternehmen investieren weniger als 1 Prozent ihresGesamtbudgets dafür - vergleichbar mit US-Unternehmen.- 54 Prozent der befragten CFOs sehen für die Finanzfunktion hohes Potenzial vonGenAI - 18 Prozent pilotieren bereits erste Anwendungen.GenAI wird insbesondere in wissens- und personalintensiven Bereichen ein hohesPotenzial zugeschrieben, dennoch bleiben deutsche Unternehmen bei Investitionenin diese zukunftsträchtige Technologie bisher zögerlich. Das zeigen dieErgebnisse des halbjährlich erscheinenden Deloitte CFO Survey. An der Erhebungnahmen zwischen dem 12. September und dem 2. Oktober 185 Finanzvorständedeutscher Unternehmen teil.Trotz hoher Produktivitätserwartungen an GenAI noch geringe BudgetmittelzugewiesenDie befragten Finanzvorstände erkennen die erheblichen Möglichkeiten, die GenAIbietet: Die Hälfte erwartet durch den Einsatz der Technologie unternehmensweiteine Produktivitätssteigerung zwischen 1 und 5 Prozent. 27 Prozentprognostizieren sogar noch höhere Zuwächse. Zum Vergleich: Seit den1970er-Jahren sind die jährlichen Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität inDeutschland von circa 4 Prozent auf 1 Prozent gesunken.Trotzdem planen 57 Prozent der Unternehmen im Jahr 2025 weniger als 1 Prozentihres gesamten Investitionsbudgets für diese neue Technologie ein. Immerhin einDrittel der Unternehmen plant einen Anteil von bis zu 5 Prozent.Größtes Potenzial von GenAI in der Informationstechnologie, CFOs sehen zentralenAnwendungsbereich in der FinanzfunktionFür mehr als die Hälfte der Befragten (54%) ist die Finanzfunktion ein zentralerAnwendungsbereich von GenAI, hinter Informationstechnologie (61%) und gefolgtvon Kundenservice (45%) sowie Vertrieb & Marketing (39%). Die Bereiche Forschung& Entwicklung (17%) sowie Produktentwicklung (16%) schätzen die Finanzvorständeals vergleichsweise weniger relevant ein. Innerhalb der Finanzfunktion planendie meisten Unternehmen den Einsatz von GenAI vor allem imManagementberichtswesen (44%) sowie in Planung, Budgetierung und Forecasting