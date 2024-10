Aixtron blickt vorsichtig auf das kommende Jahr - Aktie unter Druck

Angesichts einer wohl auch dann gedämpften Nachfrage sei 2025 ein Umsatz auf dem Niveau von 2024 oder leicht darunter wahrscheinlich. Dabei würde leicht darunter ein Rückgang um 5 bis 10 Prozent bedeuten, sagte Aixtron-Chef Felix Grawert in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Wann die Nachfrage wieder anziehen werde, lasse sich aktuell nicht einschätzen - ob erst gegen Ende 2025 oder schon zur Jahresmitte sei offen. An der Börse gerieten die Aixtron-Aktien deutlich unter Druck.

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron bekommt die in den vergangenen Monaten gestiegene Investitionszurückhaltung vieler Konzerne der Branche weiter zu spüren. Eine trägere Nachfrage unter anderem nach Elektroautos setzt Hersteller und Zulieferer unter Druck, sie verschieben Projekte oder streichen sie komplett. Die Jahresziele 2024 bestätigte der MDax-Konzern bei der Vorlage der Zahlen des dritten Quartals am Donnerstag zwar, äußerte sich aber verhalten zum kommenden Jahr.

2024 peilt Grawert Erlöse von 620 bis 660 Millionen Euro an - nach 630 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Dabei erscheine die Mitte der Spanne durchaus wahrscheinlich, so der Manager. Vom Umsatz sollen vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) etwa 22 bis 25 Prozent hängen bleiben. Für das Erreichen des Umsatzziels braucht Aixtron nun einen Schlussspurt.

In den drei Monaten bis Ende September sank der Umsatz um 5 Prozent auf gut 156 Millionen Euro, was laut Aixtron auch an der - auf Kundenwunsch - ins Schlussviertel verschobenen Auslieferung eines Großprojektes lag. Ohne die Verschiebung hätten die Erlöse eher am oberen Ende der Zielspanne für das dritte Quartal von 150 bis 180 Millionen Euro gelegen, hieß es von Aixtron auf Nachfrage. Nach neun Monaten stehen gut 406 Millionen Euro Umsatz in den Büchern.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel im dritten Quartal um 17 Prozent auf 37,5 Millionen Euro, womit sich eine Marge von 24 Prozent ergibt. Dass der Betriebsgewinn stärker als der Umsatz zurückging, lag am größeren Geschäftsanteil margenschwächerer Anlagen zur LED-Produktion. Sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis blieben hinter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Analystenschätzung zurück.

Immerhin legte der Auftragseingang im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Fünftel auf 143,5 Millionen Euro zu. Per Ende September sitzt Aixtron damit auf einem Bestellvolumen von 384,5 Millionen Euro. Davon sei ein größerer Anteil als üblich bereits für 2026, sagte die Unternehmensführung in der Telefonkonferenz. Das verdeutlicht die Kaufzurückhaltung der Kunden mit Blick auf das kommende Jahr ein Stück weit.

Alles in allem spricht das Unternehmen von einer aktuell moderaten Nachfrage im Galliumnitrid- (GaN) und Silizium-Karbid (SiC)-Bereich - Hochleistungshalbleiter, die in immer mehr Bereichen klassische Elektronikchips aus Silizium ersetzen.

So haben Leistungs- und Hochfrequenz-Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid klassische Siliziumteile in Schnelllade-Netzteilen etwa für Smartphones mittlerweile ersetzt. SiC-Chips werden wegen ihrer hohen Effizienz und Temperaturbeständigkeit für Schnellladetechnik für E-Autos verwendet. Auch mit Blick auf den Ausbau Alternativer Energien werden Hochvolt-SiC-Bauelemente immer interessanter.

Langfristig bleibt Aixtron entsprechend zuversichtlich, die mittel- und langfristigen Wachstumstreiber seien intakt. Daher steckt das Unternehmen auch viel Geld in ein Innovationszentrum am Stammsitz in Herzogenrath. Das 100 Millionen Euro teure Zentrum soll gegen Jahresende eröffnet werden.

Entsprechende Entlastung wird es im kommenden Jahr bei den Investitionen geben. Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hatte daher bereits jüngst geschrieben, dass angesichts des Geschäftsumfeldes 2025 wohl lediglich der freie Finanzmittelfluss ein Glanzpunkt bei Aixtron sein werde. Hier dürften sinkende Investitionen sowie ein Abbau von Lagerbeständen Rückenwind liefern.

So senkt Aixtron aktuell die Lagerbestände. "Ziel ist es, die Vorräte innerhalb der nächsten zwölf Monate auf ein normales Niveau zu reduzieren", sagte Finanzchef Christian Danninger laut Mitteilung.

Nach anfänglichen Kursgewinnen von fast 7 Prozent geriet der Aktienkurs unter Druck. Am Nachmittag war Aixtron mit einem Minus von 4,7 Prozent auf 14,24 Euro unter den größten Verlierern im MDax. Das Jahrestief von 13,82 Euro rückt wieder in den Blick, der Bodenbildungsversuch um die Marke von 15 Euro herum wackelt ein wenig.

Generell ist in den Aktienkurs aber auch bereits viel Gegenwind beim Wachstum eingepreist, nachdem die Hoffnungen auf einen andauernden Chip-Investitionsboom in den vergangenen Monaten mehrere Dämpfer erhalten hatten. Mit einem Kursverlust von bisher gut 62 Prozent ist Aixtron der schwächste MDax-Wert in diesem Jahr.

Analyst Olivia Honychurch vom Investmenthaus Jefferies glaubt, dass Aixtron mit dem frühen Ausblick auf 2025 den Investoren etwas Unsicherheit nehmen dürfte, was letztlich positiv sei im aktuellen Umfeld.

Für Simon Coles von der Barclays Bank ist der Umsatzausblick für 2025 "viel vernünftiger als frühere Indikationen." Gleichwohl könnten die Erwartungen nun noch etwas sinken, wenngleich die allgemeine Marktschwäche keine Überraschung sei./mis/zb/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 26.298 auf TTMzero (31. Oktober 2024, 16:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -1,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,91 %. Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Mrd.. AIXTRON zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +24,01 %/+86,01 % bedeutet.