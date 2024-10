Think Eco, Move Green Yutong Bus absolviert Battery Mileage Challenge in Australien und fördert die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs mit bahnbrechender Technologieplattform MELBOURNE, Australien, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Nutzfahrzeughersteller, hat kürzlich in Australien eine Herausforderung zur Ausdauer und Reichweite von Batterien abgeschlossen, bei …