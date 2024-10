Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – Oktober 2024

Ende September legte China sein neues Wirtschaftsprogramm offen. Die chinesische Zentralbank PBOC verkündete einerseits ihren Leitzins, um ebenfalls 0,50% zu senken und ferner die lokale Wirtschaft mit einem Stimulus-Paket im Um-fang von 284 Mrd. US-$ zu unterstützen. Das Paket hat den größten Umfang seit der Finanzmarktkrise 2008. Entspre-chend stark waren die Ausschläge der Aktienmärkte nach oben.

Parallel senkten sowohl die FED als auch die EZB weiter die Zinsen. Entsprechend waren auch Anleihen im vergangenen Monat weiter gefragt. Die Kriege in der Ukraine sowie im Nahen Osten so-wie die laufenden Zinssenkungen befeuerten Gold auf ein weiteres neues All-Time-High bei 2.740 US-$/Unze. Der US-$ notierte gegen den Euro deutlich stärker bis auf 1,08 US-$/€.

Outlook

Beim Versand des nächsten Newsletters ist der neue US-Präsident bekannt. Diese Klarheit, als auch weiter sinkende Zinsen werden die Aktien- und Anleihenmärkte – mit schwankenden Geschwindigkeiten – weiter nach oben treiben. Wir erwarten weiterhin einen Wahlsieg von Trump. Entsprechend gehen wir – sehr klar – von einer zeitlich sowie damit auch verbunden kurstechnischen Ausdehnung der laufenden Welle 3 im Aufwärtszyklus aus. Normalerweise (ohne Trump) wäre diese mit dem kommenden Jahreswechsel, spätestens in 1Q 2025 ausgelaufen. Nun können wir uns steigende Kurse bis 2027-2028 – entsprechend ohne eine größere Unterbrechung wie für eine Welle 4 üblich und notwendig – sehr gut vorstellen. Der jüngst erfolgte wirtschaftliche Boost aus China dürfte anhalten und nach den US-Wahlen nochmals ausgeweitet werden. China kann dann seinen politischen Hauptakteur klarer einschätzen – und wird sich entsprechend stark positionieren. Von den Zinssenkungen in Europa und den USA werden insbesondere langlaufende Anleihen profitieren. Wir halten bereits diese Positionen. Grundsätzlich dürfte auch Gold von sinkenden Zinsen profitieren – andererseits liegen die Chancen bei Aktien- und Anleihen aber derzeit offenkundiger auf der Hand. Der Grundsatz „starke Wirtschaft hat eine starke Währung“ war und ist selten so passend wie heute. Entsprechend wird der US-$ weiter fester notieren und in Richtung Parität gehen. Auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstellen. Wir haben unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.