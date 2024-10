Paycom Software - Aktie im Rampenlicht - 31.10.2024

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,51 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Bei den Einzelthemen geht es heute um Robinhood, Meta, Mastercard, Roblox, Microsoft, Shell, Uber, Ebay, Booking Holdings, Comcast, Etsy, Super Micro Computer, Peloton, Norwegian Cruise Line und Paycom Software. Erik Kämper kennt die Indikationen …

Paycom Software, Inc. (NYSE: PAYC) (“Paycom”), a leading provider of comprehensive, cloud-based human capital management software, revealed findings by Forrester Consulting on the potential cost savings and benefits enabled by Paycom’s Time-Off …