ISX Financial EU PLC Q3 2024 Bericht

Donnerstag, 31. Oktober, Nikosia: ISX Financial EU PLC („ISX Plc“) freut sich, die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 zu präsentieren. Nach einem beeindruckenden ersten und zweiten Quartal 2024 kann ISX Plc ein weiteres Rekordquartal vorweisen, das den Aufwärtstrend fortsetzt und die Position des Unternehmens als führender Anbieter in den Sektoren „Banktech“ und „Regtech“ festigt.

Wichtige Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2024:

Starkes Umsatzwachstum

ISX Plc meldet einen beeindruckenden Anstieg des Umsatzes um 71 % im Vergleich zum Vorjahr sowie einen kontinuierlichen Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorquartal. Zudem stiegen die Nettovermögenswerte des Unternehmens um 143 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 und um 23 % gegenüber dem vorherigen Quartal.

Neue Rekorde erreicht

Im Juli erzielte ISX Plc einen Rekordumsatz von 5,2 Millionen Euro. Zusätzlich überstieg das Transaktionsvolumen im dritten Quartal die Marke von 1 Milliarde Euro, was das Wachstum und die operative Dynamik des Unternehmens unterstreicht.

Ajay Treon, Chief Financial Officer von ISX Plc, kommentierte die Ergebnisse: „Das dritte Quartal 2024 war für ISX Financial ein Quartal mit bemerkenswertem Fortschritt und wichtigen Meilensteinen, gekennzeichnet durch unseren Umsatzrekord im Juli und das erstmalige Überschreiten eines Transaktionsvolumens von 1 Milliarde Euro. Darüber hinaus verzeichneten wir ein starkes Wachstum der Kundengelder, was unser Engagement für die Unterstützung und Förderung der Ziele unserer Kunden widerspiegelt.“

Finanzielle Stabilität

ISX Plc zeigt weiterhin Stärke mit einer EBITDA-Marge von 55 %, was die solide Finanzlage des Unternehmens im hoch wettbewerbsintensiven Banktech-Zahlungsmarkt unterstreicht.

Investitionen in Innovation

Um seine Vorreiterrolle bei technologischen Fortschritten zu bewahren, investierte ISX Plc im dritten Quartal 0,7 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Diese strategischen Investitionen gewährleisten die kontinuierliche Bereitstellung fortschrittlicher und kundenorientierter Lösungen.

Erweiterung des Teams

Zur Unterstützung des fortlaufenden Wachstums hat ISX Plc seine Belegschaft im Jahr 2024 um 22 % erhöht, womit die Gesamtzahl der Mitarbeiter auf 180 gestiegen ist. Diese Investition in Talente stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden und das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft bleibt ISX Plc fokussiert auf das ehrgeizige Umsatzziel von 50 Millionen Euro für 2024. Das Unternehmen hat seine EBITDA-Prognose zudem nach oben korrigiert und erwartet nun eine Marge zwischen 40 und 45 %, angetrieben durch starke Leistung und strategische Umsetzung.

ISX Plc ist gut positioniert, um seinen Wachstumskurs bis zum Jahresende 2024 fortzusetzen, unterstützt durch strategische Investitionen, Produktinnovationen und das Engagement, die sich verändernden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

Nikogiannis Karantzis, Chief Executive Officer von ISX Plc, fügte hinzu: „Diese Ergebnisse verdeutlichen die Stärke unseres Geschäftsmodells und das Engagement unseres Teams. Wir bleiben entschlossen, nachhaltiges Wachstum durch Innovation, operative Exzellenz und ein unermüdliches Bekenntnis zum Erfolg unserer Kunden voranzutreiben.“

Der gesamte Report kann nachfolgend heruntergeladen werden: https://www.isx.financial/hubfs/isxreports/ISX%20Q3%20Report.pdf

Für diese Übersetzung der Pressemeldung von ISX wird keine Haftung übernommen. Die englische Original-Pressemeldung kann nachfolgend eingesehen werden: https://www.isx.financial/blog/24q3earnings

