Xiamen Airlines gewinnt erneut APEX World-Class Airline Award, einzige chinesische Fluggesellschaft ausgezeichnet

Als einzige chinesische Fluggesellschaft auf der Liste reiht sich Xiamen Airlines in die Riege von zehn weltweit bekannten Fluggesellschaften ein, darunter KLM Royal Dutch Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines und All Nippon Airways.

LOS ANGELES, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober (Ortszeit) wurde Xiamen Airlines bei der jährlichen Preisverleihung der APEX (Airline Passenger Experience Association) in Los Angeles, USA, zum dritten Mal mit dem renommierten Preis „World-Class Airline" ausgezeichnet.

Darüber hinaus erhielt Xiamen Airlines auch die höchste Einzelauszeichnung des Abends: die Auszeichnung „Bester Kabinenservice der Welt".

APEX, eine der maßgeblichen professionellen Organisationen in der weltweiten Airline-Service-Branche, stützt ihre jährlichen Auszeichnungen auf umfassende Bewertungen, die sich auf große Mengen an Feedback von echten Passagieren stützen.

Die Kriterien umfassen Servicequalität, Sicherheitsstandards und Kundenerfahrung. Die Verleihung des Titels „World-Class Airline" bedeutet eine weltweite Anerkennung der Professionalität und Exzellenz einer Fluggesellschaft und dient als Goldstandard für den Service in der Branche.

Bei der Preisverleihung nahm der General Manager von Xiamen Airlines, Xie Bing, den Preis entgegen und hielt eine Rede.

Er führte den Erfolg der Fluggesellschaft auf das Vertrauen und die Unterstützung ihrer Passagiere zurück und fasste die Servicephilosophie von Xiamen Airlines mit den „3 Cs" zusammen: Kundenerfahrungen, Unternehmenskultur und der Umgang mit der Erde.

Xie betonte, dass Xiamen Airlines stets das Erlebnis für die Passagiere in den Vordergrund gestellt hat, wobei die Unternehmenskultur als Grundlage dient, und dass das Unternehmen sowohl bei der Sicherheit als auch bei der Servicequalität nach Spitzenleistungen strebt und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene aktiv fördert.

Xiamen Airlines hat diese prestigeträchtige internationale Auszeichnung bereits drei Jahre in Folge erhalten, was seine herausragenden Bemühungen in den Bereichen Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit widerspiegelt.

Die Fluggesellschaft hat ihr Sicherheitsmanagementsystem kontinuierlich ausgebaut und mit ihrer außergewöhnlichen Sicherheitsbilanz Maßstäbe in der Branche gesetzt.

Die Auszeichnung „Bester Kabinenservice der Welt" ist vor allem auf die gleichbleibend hohen Standards der Servicequalität von Xiamen Airlines zurückzuführen.

Spezielle Servicemarken wie „XiamenAir Tianji", „XiamenAir Lushang" und „Chef XiamenAir" werden von vielen Passagieren gelobt, weil sie die Erwartungen übertreffen.

In den letzten Jahren hat Xiamen Airlines ein umfassendes System zur nachhaltigen Entwicklung entwickelt, das eine grüne Flotte, eine grüne Infrastruktur und Initiativen für umweltfreundliches Reisen umfasst.

Die Fluggesellschaft wurde zur Teilnahme an thematischen Veranstaltungen der Vereinten Nationen und der International Air Transport Association (IATA) eingeladen, wo sie innovative Praktiken wie das Xiamen Airlines SDGs City Crossing Race, das „United Dream"-Flugzeug und die „My Family"-IP-Initiative vorstellte und damit ihr Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis stellte.

