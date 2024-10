Düstere Wolken am Horizont

Von einem Punktestand um 1.633 Zählern ist der Russell 2000 Ende Oktober 2023 durchgestartet und hat sich zunächst in den Widerstandsbereich der letzten Jahre um 2.100 Punkte aufwärts begeben. Unter hoher Volatilität gelang es auch diese Barriere zu überwinden und in der Spitze auf 2.299 Punkte zuzulegen. Nach einem weiteren Verlaufshoch bei 2.289 Punkten Mitte Oktober war mit weiteren Kursgewinnen zunächst Schluss. Im Vorfeld hat sich aber unglücklicherweise eine SKS-Formation exakt an der oberen Aufwärtstrendbegrenzung ausgebildet, die bei Aktivierung weitere Verluste nach sich ziehen dürfte.

Hohe Nervosität wegen US-Wahlen