Karsten Borkowsky wird neuer Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland (FOTO)

Neuss (ots) - Mit Wirkung zum 1. November 2024 wird Karsten Borkowsky neuer

Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland und folgt in dieser

Funktion auf Jean-Louis Labauge, der seine Karriere in der Zentrale von Mobilize

Financial Services in Frankreich fortsetzt.



Karsten Borkowsky (59) verfügt über eine ausgewiesene Expertise durch über 40

Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Seit über 30 Jahren ist er in verschiedenen

leitenden Funktionen für mehrere Autobanken tätig, zuletzt als Country Manager

bei der CA Auto Bank Deutschland.





