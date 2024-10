Dax-Korrektur hält an - Gute News verpuffen

Angesichts schwacher US-Börsen weitete der deutsche Leitindex seinen Tagesverlust noch aus und schloss 0,93 Prozent tiefer mit 19.077,54 Punkten. Damit behauptete er sich zwar letztlich über der Marke von 19.000 Punkten. Das zur Monatsmitte erreichte Rekordhoch von knapp 19.675 Punkten, welches der Dax zuletzt am Dienstag ins Visier genommen hatte, rückte aber weiter in die Ferne. Für den Oktober verzeichnet er einen Kursrückgang um knapp 1,3 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Donnerstag um 1,14 Prozent auf 26.326,84 Zähler nach. Auch in Europa und den USA dominierten die Verluste. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 1,2 Prozent tiefer. In Zürich und London ging es ebenfalls bergab. In New York verlor der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 0,7 Prozent. Der Tech-Index Nasdaq 100 sackte angesichts der Kurseinbußen von Microsoft und Meta sogar um mehr als 2 Prozent ab.

Vor den Wahlen in den Vereinigten Staaten sowie der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche "haben die Anleger plötzlich die Lust auf Aktien verloren", so Experte Oldenburger weiter. Denn die Zinswende sei nun zwar da, könnte aber "viel schwächer ausfallen als noch vor einigen Wochen erhofft". Ähnlich sehen das die Autoren des Börsenbriefs "Fuchskapital". "Die Hoffnungen auf weitere schnelle Zinssenkungen könnten enttäuscht werden", heißt es in der aktuellen Ausgabe.

Die deutsche Berichtssaison ging am Donnerstag weiter. Im Fokus standen die Aktien von Airbus , denen ein Plus von 0,3 Prozent für einen der vorderen Dax-Plätze reichte. Dass sich der Flugzeugbauer im Schlussquartal wohl etwas strecken muss, um die angepeilten Auslieferungen für das Gesamtjahr zu erreichen, hemmte den Kurs nicht.

Airbus punktete zudem mit der Meldung, dass der Chef des Triebwerkherstellers MTU , Lars Wagner, zu Airbus wechseln und dort die Verkehrsflugzeugsparte leiten wird. Dessen Papiere verloren 1,7 Prozent, haben allerdings eine fulminante Rally hinter sich.

Im Sog des Kurseinbruchs beim US-Kosmetikkonzern Estee Lauder sanken die Papiere von Beiersdorf um 2 Prozent. Die Amerikaner kassierten die Jahresziele und kürzten die Dividende.

Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hob nach dem Abschluss eines Zukaufs in Nordamerika seine Umsatzprognose wie erwartet an. Die Aktien zollten aber ihrem guten Lauf Tribut und verloren am MDax-Ende 6,2 Prozent. Dem Industrie-Recycler Befesa brockten enttäuschende Quartalszahlen und eine Prognosesenkung einen Kursrückgang von 2,8 Prozent und ein Rekordtief ein.

Dagegen gewannen die Titel von Index-Spitzenreiter Stabilus 6,9 Prozent. Der Autozulieferer schnitt dank eines starken Schlussspurts und einer Übernahme im vergangenen Geschäftsjahr operativ besser als erwartet ab.

Der Euro zeigte sich mit 1,0858 US-Dollar wenig bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0882 Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9189 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,27 Prozent am Vortag auf 2,37 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,59 Prozent auf 125,30 Punkte nach. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 131,81 Zähler./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 124,3 auf Tradegate (31. Oktober 2024, 17:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -4,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,85 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 505,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 465,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +23,74 %/+46,35 % bedeutet.