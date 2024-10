Aktien Wien Schluss ATX gibt nach - Oktober-Bilanz schwach Am Ende eines durchwachsenen Monats Oktober hat der Aktienmarkt in Wien noch einmal kräftig nachgegeben. Starke Zahlen der schwer gewichteten Erste Group verhinderten Schlimmeres. Der ATX fiel am Donnerstag um 0,54 Prozent auf 3.526,66 Punkte. Auf …