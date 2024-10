Silberpreis verliert kräftig. Kleiner Ausverkauf bei Produzentenaktien

Am heutigen Donnerstag entwickelte der Rücksetzer nun eine veritable Dynamik. Der Silberpreis verlor zwischenzeitlich kräftig. Gold kam ebenfalls deutlich zurück. Das Ganze geht auch nicht spurlos an den Produzentenaktien vorbei. Hier entwickelte sich ein kleiner Ausverkauf.

Die letzte Kommentierung zu Silber und Silberaktien wurde mit „Wackelt die Rallye? -Silberpreis geht die Puste aus. Stehen Produzentenaktien vor einem Abverkauf?“ überschrieben. Das war am 26. Oktober. Silber scheiterte zuvor am Widerstandsbereich von 34 US-Dollar / 35 US-Dollar. Erste Gewinnmitnahmen kamen damals auf. Kurzum. Die kurzfristige Fortsetzung der Preisrallye war gefährdet.

Rücksetzer bringt Silberpreis in die Bredouille

Renditen und US-Dollar trüben Stimmung ein

Während Gold sich bis vor kurzem noch recht problemlos gegen anziehende Renditen am Anleihenmarkt und gegen einen erstarkenden US-Dollar behaupten konnte, machten diese Entwicklungen Silber bereits zu schaffen. Nun ist offenkundig der Druck zu groß geworden; sowohl für Silber als auch für Gold. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen wieder über die Marke von 4,3 Prozent. Der wichtige US-Dollar-Index eroberte die Marke von 104 Punkten zurück. Die Reaktionen der beiden Edelmetalle auf diese Entwicklungen sind heftig – Gold notiert aktuell im Bereich von 2.740 US-Dollar und Silber im Bereich von 32,6+ US-Dollar. Beide haben sich deutlich von den vorherigen Verlaufshochs entfernt. Zudem hat Silber einen entscheidenden Preisbereich erreicht.

Nun wird’s brenzlig

Mit dem Ausbruch über die 32,2 US-Dollar löste Silber zunächst ein starkes Kaufsignal aus. Bis auf 35 US-Dollar lief das Edelmetall, ehe Gewinnmitnahmen aufkamen. Der heutige Rücksetzer bringt Silber nun in die Nähe des Ausbruchsniveaus. Ein erneuter Test eines Ausbruchsniveaus ist zunächst nicht ungewöhnlich. Im besten Fall wird der Ausbruch bestätigt. Silber dreht erneut nach oben ab und startet dann erst richtig durch. Problematisch wird es allerdings, sollte Silber deutlich unter die 32,2 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall sollten zumindest die 30 US-Dollar halten, anderenfalls müsste die Lage komplett neu bewertet werden.

Fazit

So schmerzlich der aktuelle Rücksetzer auch sein mag: Es ist noch nichts Gravierendes passiert. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 32,2 US-Dollar und erst recht unter die 30 US-Dollar würde die Karten jedoch neu mischen. Noch ist eine baldige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung in Richtung 40 US-Dollar das zu präferierende Szenario. Aber dieses wackelt bedenklich.

Kleiner Ausverkauf bei Produzentenaktien

Knackige Kursverluste erleiden aktuell auch die Aktien der Gold-Silberproduzenten. Hier das Beispiel Pan American Silver.

Die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten leidet bereits seit einigen Tagen unter Gewinnmitnahmen. Deren Vehemenz nahm allerdings heute zu. Pan American Silver setzte bereits unter das Ausbruchsniveau von 24,2 US-Dollar. Damit wurde das Kaufsignal neutralisiert. Zudem drohen weitere Abgaben in Richtung 20 US-Dollar. Kurzum. Die Aufwärtsbewegung befindet sich in einer entscheidenden Phase. Das starke Kaufsignal, das mit dem Ausbruch über die 24,2 US-Dollar ausgelöst wurde, ist Geschichte. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 22 US-Dollar bzw. 20,6 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 24,2 US-Dollar würde hingegen das Rallyeszenario wieder ankurbeln.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte