1 unterbewertete Wachstumsaktie, die bereits 1.292 % gestiegen ist

Die Gefahren lassen sich reduzieren, indem wir unprofitable Wachstumsaktien meiden und nur bei einer angemessenen Bewertung investieren. So können Anleger Übertreibungsphasen meiden, auf die häufig starke Korrekturen folgen.

Wachstumsaktien sind zwar volatiler als defensive Werte und zahlen oft keine Dividende, weisen langfristig allerdings im Durchschnitt die bessere Kursentwicklung auf. So ist beispielsweise der Nasdaq-Composite- seit 1992 deutlich stärker als der S&P-500-Index gestiegen.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Paycom-Software-Aktie.

Paycom Software nun wieder fair bewertet

Lag ihr Kurs im Oktober 2021 noch bei 547,85 US-Dollar sind es heute nur noch 211,11 US-Dollar. Obwohl Umsatz und Gewinn im gleichen Zeitraum von 1.055 auf 1.693 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 195,96 auf 340,79 Millionen US-Dollar gestiegen sind, ist der Kurs aufgrund der vorherigen hohen Bewertung um über 61 Prozent gefallen.

Infolgedessen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von damals 166 auf heute nur noch 20,2 zurückgekommen (31.10.2024).

Hinzu kommt, dass sich auf diesem aktuell angemessenen Bewertungsniveau die Anzeichen für eine Kurswende mehren.

Unternehmen übertrifft die Prognose

So gelang es Paycom Software im dritten Quartal 2024 mit einem Umsatz von 452 Millionen dank einer hohen Nachfrage nach Personalverwaltungsdiensten die Prognose von 447 Millionen US-Dollar zu übertreffen. Darüber hinaus geht das Unternehmen für das Gesamtjahr 2024 nun von einem Umsatz in Höhe von 1.866 bis 1.873 Millionen US-Dollar aus, was leicht über den bisherigen Prognosen liegt.

Die gesunkene Inflation und der starke Arbeitsmarkt ermutigen Unternehmen zu Neueinstellungen, was die Nachfrage nach Personalmanagementlösungen, wie sie Paycom anbietet, erhöht. Besonders gefragt ist aktuell der Beti-Dienst, der eine Abrechnung und Automatisierung ohne fremde Hilfe ermöglicht.

Die Aktie legt deshalb heute um mehr als 24 Prozent zu (31.10.2024).

Paycom Software steigerte im dritten Quartal 2024 seinen Umsatz um 11,2 Prozent auf 451,9 Millionen US-Dollar, während der Gewinn leicht um 2,58 Prozent auf 73,28 Millionen US-Dollar sank.

In den ersten drei Quartalen 2024 stieg der Umsatz bisher um 10,3 Prozent auf 1.389,3 Millionen US-Dollar. Der Gewinn legte um 49,9 Prozent auf 388,4 Millionen US-Dollar zu.

Paycom-Software-CEO-Einschätzung

„Wir haben im dritten Quartal solide Ergebnisse erzielt und machen weiterhin bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur vollständigen Automatisierung. Wir haben bereits die am stärksten automatisierte Lösung in der Branche und liefern unseren Kunden weiterhin eine hohe Investmentrendite“, so der Paycom-CEO und Chairman Chad Richison.

Er hält etwa 6,23 Millionen Aktien, die einen Wert von 1,34 Milliarden US-Dollar besitzen (31.10.2024).

Paycom Softwares Wachstum ist bisher sehr beeindruckend. So ist der Umsatz zwischen 2014 und 2023 von 150,9 auf 1.693,7 Millionen US-Dollar gestiegen. Der Gewinn legte von 5,66 auf 340,8 Millionen US-Dollar zu. Weiteres Wachstumspotenzial besteht beispielsweise durch eine internationale Expansion.

Kurzporträt

Paycom Software wurde 1998 in Oklahoma City von Chad Richison gegründet und bietet eine cloudbasierte Personalmanagement-Lösung als Software-as-a-Service für kleine und mittelständische Unternehmen in den USA an.

Sie umfasst Anwendungen für den gesamten Beschäftigungszyklus – von der Rekrutierung bis zum Ruhestand – und stellt Werkzeuge und Analysen zur Verfügung, die Unternehmen zur Verwaltung ihrer Personalprozesse benötigen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Talentakquise, Zeit- und Arbeitsmanagement, Lohnabrechnung, Talentmanagement und Manager-Tools.

Fazit Paycom Software

Zwar gibt es nie eine Garantie, aber Paycom Software ist eine Wachstumsaktie, die sich auf dem aktuellen Niveau wieder stabilisieren könnte. Dafür sprechen die Bewertung und die weiteren Aussichten. Langfristig besitzen Kunden mit der Software einen Kostenvorteil, der für das Unternehmen und die Aktie spricht.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion