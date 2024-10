Gold, Bitcoin, Tech-Aktien: alles fällt - Stress im System!

Tech-Aktien fallen nach den gestrigen Zahlen von Microsoft und Meta, aber auch Gold und Bitcoin fallen - was ist da los? Auslöser für den Stress im System dürfte der heftige Anstieg britischer Renditen gewesen sein - die Regierung will die Schuldenaufnahme massiv erhhen und hebt gleichzeitig einige Steuern stark an. Die Anleihemärkte reagieren mit einem Mißtrauensvotum mit stark steigenden Renditen - das erinnert stark an den Liz Truss-Moment, der die damalige britische Premierminsterin aus dem Amt kegelte. Also war heute risk-off angesagt - und da Gold (heute kurz zuvor neues Allzeithoch) und Bitcoin in Erwartung eines Trump-Siegs kurzfristig stark überkauft waren, zogen einige die Reißleine. Apple und Amazon müssen heute liefern, sondern wird es richtig eng für Tech-Aktien..

Hinweise aus Video:

2. Apple und Amazon heute mit Quartalszahlen – die Vorschau