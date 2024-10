18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Beibehalten oder lockern? Deutsche sind beim Thema Schuldenbremse geteilter Meinung (FOTO)

Sperrfrist: 31.10.2024 18:00

Köln (ots) - ARD-DeutschlandTREND: Beibehalten oder lockern? Deutsche sind beim

Thema Schuldenbremse geteilter Meinung





+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit SperrfristvermerkveröffentlichenDie Bundesregierung diskutiert auch angesichts geringerer Steuereinnahmen überdie Zukunft der Schuldenbremse, die Deutschen sind in dieser Frage geteilterMeinung: 48 Prozent der Wahlberechtigten möchten sie beibehalten (-5 im Vgl. zuAugust), fast ebenso viele (45 Prozent) sprechen sich mittlerweile für eineLockerung der Schuldenbremse aus (+4), zum Beispiel für öffentlicheInvestitionen. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter1.333 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwochdieser Woche ergeben.Die Schuldenbremse im Grundgesetz verpflichtet den Staat dazu, grundsätzlichnicht mehr Geld auszugeben als er einnimmt. Ausnahmen sind nur inaußergewöhnlichen Notlagen erlaubt, wie zum Beispiel bei Naturkatastrophen,Pandemien oder Wirtschaftskrisen. Mehrheitlich unterstützt wird dieSchuldenbremse von Anhängern der AfD: 64 Prozent sind für eine Beibehaltung, 28Prozent für eine Lockerung. Anhänger des BSW (52:44) sowie der Union (51:46)sprechen sich mit knapper Mehrheit für eine Beibehaltung aus. Eine Lockerung derSchuldenbremse wünschen sich hingegen Mehrheiten der Grünen-Anhänger (77Prozent) sowie der SPD-Anhänger (61 Prozent); für eine Beibehaltung derSchuldenbremse sind 21 Prozent der Grünen-Anhänger und jeder dritte SPD-Anhänger(33 Prozent). Einzeln ausgewiesen werden die Meinungen der Anhänger für alleParteien, die in der Sonntagsfrage mindestens 5 Prozent erreichen.Am Mittwoch veröffentlichte das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung,wonach die deutsche Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,2 Prozentgewachsen ist. Im Gesamtjahr rechnet die Bundesregierung dagegen mit einemRückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent. Aktuell wird überverschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen diskutiert. Staatliche Hilfen fürsolche Unternehmen, die in Deutschland investieren, erhalten von zwei Drittelder Deutschen (67 Prozent) Zuspruch; für knapp jeden Vierten (23 Prozent) gingeeine solche Maßnahme in die falsche Richtung. Eine allgemeine Senkung derSteuern für Unternehmen wird von einer knappen Mehrheit (54 Prozent) unterstütztund von jedem Dritten (34 Prozent) abgelehnt.