UMT AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024

"Die Gesellschaft befindet sich nach den erheblichen Herausforderungen der vergangenen Jahre nach wie vor in der Turnaround-Phase, insbesondere mit Blick auf die Erstellung und Erweiterung des eigenen Produktportfolios sowie den Aufbau des Vertriebs. Auf Basis eines vergleichsweise niedrigen operativen Kostenniveaus arbeiten wir mit Hochdruck daran, das operative Geschäft schlagkräftig zu erweitern. Die in Platzierung befindliche Wandelanleihe soll zudem dazu beitragen, Marketing und Vertrieb erheblich auszubauen und damit Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Vergleicht man die Situation der UMT AG mit einem Flugzeug, so befindet sie sich nach einem längeren Sinkflug nun in der Durchstartphase. Nun ist der Steigflug das nächste Ziel", sagt Erik Nagel, CEO der UMT AG.

Die UMT AG vermarktet und vertreibt als unabhängiger und beratungsbasierter Anbieter KI-Lösungen im Bereich Document und Process Management europaweit. Hierbei steht im Fokus die Lösung UMTVision, die unter paralleler und sequenzieller Kombination verschiedener KI-Modelle die Automatisierung sämtlicher textbasierter Prozesse in einer Vielzahl von Branchen, mit einer im Markt sonst nicht erhältlichen Flexibilität, bietet. Dies spielt insbesondere bei der Automatisierung und Verarbeitung externer Dokumente in unternehmensinterne Workflows eine wichtige Rolle, ähnlich einem künstlichen KI-Sachbearbeiter. Beispiele sind der Vergleich von Eingangsrechnungen mit den Bestelldaten, die automatische Bearbeitung von Schadensmeldungen unter Abgleich mit dem Tarifvertrag der Kunden oder die vollständig eigenständige Abarbeitung von Transportaufträgen im Logistikbereich.

