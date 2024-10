Der gefeierte Autor, Dichter und TCL NXTPAPER Global Ambassador Michael Rosen begeistert das Publikum im Southbank Centre mit einer fesselnden Live-Fragerunde rund um Alphabetisierung und Technologie

LONDON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober 2024 zog der renommierte Autor, Dichter und TCL NXTPAPER Global Ambassador Michael Rosen das Publikum im Londoner Southbank Centre in seinen Bann, als er im Rahmen einer exklusiven Live-Fragerunde Einblicke in seine bewegte Karriere gab und eine spannende Diskussion über die Zukunft des Lesens in einer digitalen Welt führte.

Die Veranstaltung, die von TCL ausgerichtet wurde, unterstrich das Engagement des Unternehmens für die Förderung der Alphabetisierung durch innovative Technologielösungen, darunter die bahnbrechende NXTPAPER-Technologie und das neueste TCL 50 PRO NXTPAPER 5G Smartphone.