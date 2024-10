First Mining unterzeichnet Prozessvereinbarung mit der Cat Lake First Nation und der Lac Seul First Nation zur Unterstützung der Folgenabschätzung unter der Leitung der Anishinaabe

31. Oktober 2024 - Sioux Lookout, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Prozessvereinbarung mit der Cat Lake First Nation („Cat Lake“) und der Lac Seul First Nation („Lac Seul“) abgeschlossen hat, die wichtige Kapazitätsunterstützung bei der Umsetzung einer gemeinschaftsbasierten Folgenabschätzung unter der Leitung der Anishinaabe („ALIA“) leisten wird.

Die Prozessvereinbarung stellt ein signifikantes Engagement von First Mining dar und bietet First Mining, Cat Lake und Lac Seul einen Rahmen, um verfahrenstechnische Klarheit und eine sinnvolle Beteiligung am Goldprojekt Springpole („Projekt Springpole“ oder das „Projekt“) durch die einzigartige kulturelle Perspektive des Stamms der Anishinaabe zu erzielen.

„Wir freuen uns sehr, diese wegweisende Arbeit zur gemeinschaftsbasierten indigenen Einbindung in das Projekt Springpole gemeinsam mit Cat Lake und Lac Seul zu unterstützen“, erklärte Dan Wilton, CEO von First Mining. „First Mining fühlt sich geehrt, in den traditionellen Territorien der Nations arbeiten zu können, und wir verstehen und schätzen die erhebliche Investition an Zeit und Ressourcen, die Cat Lake und Lac Seul einbringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Nations und der Leitung, um weiterhin einen konstruktiven Dialog zu führen. Springpole besitzt das Potenzial, einer unterversorgten Region im Nordwesten von Ontario wichtige Infrastruktur und wirtschaftliche Vorteile zu bringen, und wir sind davon überzeugt, dass das Projekt – wenn es angemessen und mit Respekt und Schutz für Land, Luft und Wasser umgesetzt wird – einen bleibenden positiven Einfluss auf die kommenden Generationen ausüben kann.“

First Mining ist weiterhin bestrebt, rund um das Projekt Springpole mit den indigenen Gemeinschaften und deren Leitern zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten, um die Bewusstseinsbildung zu unterstützen, auf Fragen und Anmerkungen einzugehen und zur Beteiligung an der Verbesserung und Planung des Projekts einzuladen.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten im Gange sind, wobei der Entwurf einer Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement - EIS") für das Projekt im Juni 2022 veröffentlicht wurde, sowie das Projekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befinden. First Mining besitzt auch das Goldprojekt Cameron in Ontario sowie ein Portfolio an Beteiligungen an Goldprojekten, einschließlich des Goldprojekts Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Firefly Metals Ltd. weiterentwickelt wird) und das Goldprojekt Hope Brook (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Big Ridge Gold Corp. weiterentwickelt wird).

Seite 2 ► Seite 1 von 3