DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE MÜNZANSTALT GEWINNT ZWEI INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CURRENCY AFFAIRS 2024 AUSZEICHNUNGEN FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN IM BEREICH WÄHRUNG

„Die Royal Canadian Mint widmet sich der Weiterentwicklung der Kunst und Wissenschaft der Münzherstellung, nicht nur für Kanada und die Kanadier, sondern auch zum Nutzen der globalen Währungsindustrie", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Die Anerkennung in zwei Preiskategorien durch die IACA ist eine enorme Bestätigung unseres Innovationsstrebens, das den Benutzern von Umlaufmünzen auf der ganzen Welt einen großen Nutzen bringt und uns hilft, schonendere und nachhaltigere Wege zur Herstellung unserer branchenführenden Produkte zu finden."

Die 25-Cent-Umlaufmünze mit dem Prägejahr 2024 feiert das 50-jährige Bestehen der Central Bank of The Bahamas. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Royal Canadian Mint hergestellt, die auf beiden Seiten dieser bahnbrechenden Münze ihre eigene Farbdrucktechnik anwendet. Die Vorderseite zeigt das Wappen der Bahamas zusammen mit den Worten „Commonwealth of The Bahamas", die eine Krone um das Wappen bilden. Die Elemente des Wappens sind in Blau, Weiß, Rosa und Grün gehalten, wobei der blaue Marlin, der Flamingo und die Muschel hervorgehoben werden. Auf der Rückseite ist die Darstellung einer einheimischen Schaluppe in roter, weißer und brauner Farbe in einem blau gestrichenen Meer in der Nähe einer Insel zu sehen, begleitet von den Aufschriften „THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS", „50th ANNIVERSARY 1974-2024". Diese Münze kommt nicht nur am 3. Juni 2024 in den allgemeinen Umlauf, sondern wird auch in einer Sonderverpackung für Sammler angeboten.

