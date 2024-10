Intel erfreut Börse mit Umsatzprognose

ThinkDifferent schrieb 01.10.24, 19:17

Man sollte vielleicht wirklich Schlaftabletten nehmen, wie André Kostolany gesagt hat. Das schont die Nerven! Mr. Market mit seinen ständigen Angeboten ist manchmal ganz schön anstrengend.



Ich habe deswegen eine meiner Positionen mit der ich stark im Minus bin (nicht Intel!) in das Depot meiner Hausbank gelegt, da schaue ich eigentlich nie rein. Verkaufen kommt nicht in Frage und den Aktienkurs jeden Tag zu sehen ist mir zu "nervenaufreibend", deswegen aus den Augen aus dem Sinn.



Vielleicht sollte ich das mit Intel genauso machen und erst in ein paar Jahren wieder drauf schauen.