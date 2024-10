Amazon auf Wolke 7: Cloud-Geschäft treibt die Aktie zurück Richtung Allzeithoch

Amazon hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem das Wachstums in den Bereichen Cloud und Werbung konnten den Umsatz beflügeln. Der Tech-Gigant meldete Einnahmen von 158,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei 15,3 Milliarden US-Dollar, was einem Ergebnis je Aktie von 1,43 US-Dollar entspricht.

Analysten hatten einen Umsatz von 157,3 Milliarden US-Dollar und ein Ergebnis je Aktie von 1,14 US-Dollar prognostiziert. Nachdem Amazon im letzten Quartal die Prognosen verfehlte, überraschte das Unternehmen nun positiv, was sich auch im nachbörslichen Kursverlauf zeigte – die Aktie legte nachbörslich um 5 Prozent zu, nachdem sie im regulären Handel um 3,39 Prozent gefallen war. Die Aktie notiert nun wieder über 194 US-Dollar und nahe des All-Time-High von 201 US-Dollar, das im Juli erreicht wurde.