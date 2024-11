Far Eastern New Century fördert Möglichkeiten und Nachhaltigkeit durch seine neuesten Recyclingtechnologien auf der TITAS

TAIPEI, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Far Eastern New Century Corporation (FENC), ein weltweit führendes Unternehmen zur Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation im Bereich grüner Materialien, stellte auf der Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS), die vom 15. bis 17. Oktober 2024 stattfand, seine neuesten Recyclingtechnologien und Produktlösungen unter dem Motto „Empowering Possibilities & Sustainability" vor. An der diesjährigen TITAS nahmen insgesamt 385 Anbieter aus elf Ländern teil, die rund 31.500 Einkäufer zu der Veranstaltung lockten.

Die bahnbrechenden Produkte von FENC, FENCThermalSync ZoneTech und FENCTOPGREENBio3, wurden als Gewinner des renommierten iF DESIGN AWARD 2024 ausgezeichnet. Diese Produkte wurden aus 10.807 Einsendungen aus 72 Ländern ausgewählt und haben sich als herausragende Innovationen erwiesen. Damit ist FENC der einzige iF-ausgezeichnete Anbieter von umweltfreundlichen Funktionsstrickwaren. FENC TOPGREENBio3 PET stellt einen revolutionären Ansatz für Nachhaltigkeit dar. Dieses innovative Material verbindet die Technologie der Kohlenstoffabscheidung mit der Biotechnologie und verwandelt Industrieabgase in kohlenstoffarmes Polyester. Im Jahr 2024 wurde Bio3 PET als Material für die Uniformen des Teams von Chinese Taipei bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ausgewählt.