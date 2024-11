Intel macht Investoren Hoffnung mit Umsatzprognose

Patches schrieb 31.10.24, 21:11

Intel meldete für das dritte Quartal einen auf Intel entfallenden Nettoverlust von 16,6 Milliarden Dollar, verglichen mit einem auf Intel entfallenden Nettogewinn von etwa 300 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.



Als einer der größten Hersteller von PC-Chips hat Intel davon profitiert, dass die Einführung von KI-Funktionen in Geräten und ein neuer Windows-Update-Zyklus die Nachfrage nach PCs nach einer jahrelangen Flaute wieder angekurbelt haben und dem Unternehmen geholfen haben, die niedrigen Erwartungen der Wall Street zu übertreffen.



Das Unternehmen rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz zwischen 13,3 und 14,3 Milliarden Dollar. Damit liegt das Unternehmen über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 13,66 Milliarden Dollar, wie aus den von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.



Analysten erwarten auch, dass die Nachfrage nach traditionellen Serverchips von Intel - dem Hauptpfeiler der Halbleiter für Rechenzentren - in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen wird, nachdem die Nachfrage mehrere Quartale lang schwach war, da die Investitionen in KI-Chips gelenkt werden.



Intels Anteil am Markt für PC- und Server-CPUs wird jedoch immer wieder von AMD bedroht, dessen Marktwert inzwischen größer ist als der von Intel und das auch der stärkste Konkurrent des Marktführers Nvidia bei KI-Grafikprozessoren ist.



In einem Interview sagte Intels Finanzchef David Zinsner, dass das Unternehmen im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 12 bis 14 Milliarden Dollar plane