JPMorgan hebt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 14 Euro

TraderJules schrieb 26.10.24, 11:59

Genau so ist es. Hellofresh sieht sich selbst sicher weiter als Wachstumsunternehmen und das als D2C Plattformunternehmen. Man hat sich sehr gute Tools, Prozesse etc. aufgebaut, um bei verschiedenen neuen D2C Vertikals von Beginn an Wettbewerbsvorteile zu haben. Ich denke, dass wir hier in den nächsten Jahren viel erwarten können. Auch mit den bisher bekannten neuen Vertikals sowie weiteren Optimierungen des bestehenden Vertikals kann man bereits 2025 wieder auf den Wachstumspfad zurück kommen. Hier die bisher bekannten Wachstumstreiber für 2025:



- Stabilisierung bei Mealkits insbesondere mit dem weiteren Ausbau von RTE bei Hellofresh

- Factor wird in den USA und Kanada weiter wachsen, wenn auch nicht mehr mit 40-50%, sondern eher in den hohen Teens. Treiber dürfte hier der Ausbau der Anzahl der Gerichte sein und weitere Crossselling Möglichkeiten wie Nahrungsergänzungsmittel sowie Frühstück/Lunch Möglichkeiten

- Weitere Internationalisierung von Factor u.a. in DACH und UK sowie weiteres Wachstum in Skandinavien und Benelux

- Factor Forms als eigene D2C Marke

- 2. RTE Marke USA --> hier waren vor kurzem Stellen ausgeschrieben --> ich kann mit eine Low Budget Variante (vgl. Everyplate) gut vorstellen

- Good Chop und dessen Internationalisierung

- ThePetsTable und dessen Internationalisierung



Des Weiteren hat Hellofresh sicherlich noch weitere Vertikals in der Pipeline, welche 2025/2026 an den Start gehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man in den Teledoc Markt einsteigt und den Erfolg von Hims&Hers kopiert. Hinsichtlich Marekting sollte man alle Möglichkeiten haben und mit Factor hätte man für dieses Geschäftsmodell die perfekte Ergänzung. U.a. Abnehmspritzen vertreiben und gleich die gesunden Nahrungsmittel sowie die Nahrungsergänzungsmittel mitliefern. Ich würde diesen Move Dominik Richter auf jeden Fall zutrauen. Dies ist aber reine Spekulation von mir. Dominik Richter wird sich aber definitiv nicht mit dem aktuellen Wachstum zufrieden geben und hat noch viel mit seinem Unternehmen vor. Ich bin wirklich auf den nächstem CMD (hoffentlich Anfang 2025) gespannt.



Der Fokus auf die Marge 2024 bzw. den Fokus auf profitablere Kunden war aber sicher richtig und das was der Markt sehen wollte. Weswegen, das schwache in Aussicht gestellte Wachstum für das Q4 auch gut aufgenommen wurde. 2025 kommt dann hoffentlich ein mittleres einstelliges Wachstum bei weiter besseren Margen dazu. 2026 sehen wir dann hoffentlich eine weitere Beschleunigung des Wachstums.