Greenback setzt sich durch

Auf Sicht der letzten Jahre hat das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar von 1,0356 US-Dollar seit September 2022 auf einen Höchstwert von 1,3434 US-Dollar bis Ende September 2024 zugelegt und einen vorherigen Abwärtstrend hinter sich gelassen. In den letzten Tagen ist das Paar in seine vorherige Schiebephase wieder eingetaucht und hat zudem noch einen seit April bestehenden Aufwärtstrend gebrochen, wodurch eine längere Konsolidierung nun sehr wahrscheinlich geworden ist.

Tagesschlusskurse unterhalb der Donnerstagstiefs sowie dem EMA 200 bei 1,2843 US-Dollar dürften eine weitere Verkaufswelle beim Paar GBP/USD auslösen, diesmal in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements bei 1,2736 US-Dollar. Eine überschießende Welle könnte sogar an 1,2690 US-Dollar heranreichen, ehe das Paar zu einem Pullback zurück zur gebrochenen Trendlinie ansetzt. Auf der Oberseite müsste dagegen mindestens der Bereich von 1,3102 US-Dollar wieder zurückerobert werden, damit erneute Anstiegschancen an die aktuellen Jahreshochs von 1,3434 US-Dollar entstehen.

GBP/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Bruch auf Tagesbasis des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1,2855 US-Dollar würde Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung auf 1,2690 US-Dollar liefern und sich für ein Short-Engagement anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 27,0 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN VC4Y2L zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 35 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 6,19 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 1,2890 US-Dollar ginge mit einem Stopp-Kurs im Schein von 4,34 Euro einher. Besonders das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 4,5 zu 1 spielt hierbei in die Hände von Leerverkäufern.