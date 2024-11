DAX im Abwärtssog

An der Zahlenfront haben sowohl Microsoft als auch Meta Platforms höher als erwartet ausgefallene Umsätze und Nettogewinne gemeldet, wurden aber dennoch intraday abgestraft. Sorgen unter Investoren um die Auswirkungen ihrer hohen Investitionen für Künstliche Intelligenz (KI) ließen die Aktien fallen und damit wichtiger Kurstreiber im NASDAQ 100.

Der DAX tat es den US-Indizes gleich, riss das Niveau von 19.200 Punkten auf Tagesschlusskursbasis und begab sich prompt auf die nächste Unterstützung bestehend aus der Nackenlinie einer vorausgegangenen inversen SKS-Formation bei rund 19.000 Zählern. An dieser Stelle muss das heimische Leitbarometer nun zwingend einen Turnaround schaffen und zusätzlich den EMA 50 als Stabilisierungshilfe annehmen. Anderenfalls würden sich die letzten drei negativen Handelstage in einer noch größeren Verkaufswelle manifestieren und das Barometer somit in den seit Februar 2023 bestehenden Aufwärtstrend zurückdrücken. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Short-Investment mit Zielen bei 18.779 und 18.633 Punkten in Erwägung gezogen werden. Aber erst die nächsten Stunden dürften Klarheit über den weiteren Verlauf der Indizes bringen. Auf der Oberseite sorgen die einstigen Fibonacci-Niveaus nun für größere Widerstände.