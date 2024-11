Intel: 16 Mrd. US-Dollar Verlust – Aktie haussiert dank Turnaround-Hoffnung!

Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen um sechs Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar zurückgegangenen Umsatz. Dieser Quartalsumsatz ist der niedrigste für das dritte Quartal seit mehr als einem Jahrzehnt, lag aber über den Prognosen des Unternehmens, so CEO Pat Gelsinger.

Für das Jahresende prognostiziert Intel Einnahmen zwischen 13,3 und 14,3 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen liegt. Das Unternehmen prognostiziert einen Gewinn von 12 Cent pro Aktie, verglichen mit den von der Wall Street prognostizierten 6 Cent.

Was Intels eigenes KI-Geschäft betrifft, sagte Gelsinger, dass das Unternehmen sein Ziel von 500 Millionen US-Dollar Umsatz in Intels KI-Beschleunigerchip Gaudi in diesem Jahr nicht erreichen wird, da die Akzeptanz langsamer als erwartet erfolgt und das Unternehmen einen Produktwechsel durchläuft.

Der Umsatz der Kundengruppe, die PCs beherbergt, ging um 7 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar zurück. Der Umsatz aus dem Rechenzentrums- und KI-Bereich stieg um 9 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz aus dem Netzwerk- und Edge-Bereich um 4 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar stieg.

Intel verzeichnete im dritten Quartal eine bereinigte Bruttomarge von 18,0 Prozent, was deutlich unter der bereinigten Bruttomarge von 38,7 Prozent im zweiten Quartal und weit unter dem Ziel des Unternehmens von 38,0 Prozent liegt.

"Die Restrukturierungskosten wirkten sich erheblich auf die Rentabilität des dritten Quartals aus, da wir wichtige Schritte zur Erreichung unseres Kostensenkungsziels unternommen haben", sagte Finanzvorstand David Zinsner in einer Pressemitteilung.

Die bereinigte Bruttomarge wurde durch Wertminderungen in Höhe von rund 3 Milliarden US-Dollar in der Fertigung beeinträchtigt, so Pitzer. Für das vierte Quartal prognostiziert Intel eine Erholung auf eine bereinigte Bruttomarge von 39,5 Prozent.

"Seien wir ehrlich: Die Erwartungen waren recht niedrig", erklärte Ryan Detrick, Chef-Anlagestratege bei Carson Wealth Management. Die drei Kernbereiche – PC-Prozessoren, Rechenzentrumsprozessoren und Auftragsfertigung – hätten sich gut geschlagen.

"Kein schlechter Job für ein angeschlagenes Unternehmen." Die Anleger zeigten sich von den Ergebnissen erleichtert und trieben den Aktienkurs im erweiterten Handel an der Wall Street um mehr als zwölf Prozent in die Höhe.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 21,31EUR auf Tradegate (01. November 2024, 09:02 Uhr) gehandelt.