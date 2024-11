Bullen müssen kurzen Gegenwind aushalten!

Microsoft kann als globaler Platzhirsch auf dem Markt für Künstliche Intelligenz betrachtet werden. Die Erlangung und Verteidigung dieser Position ist allerdings mit höheren Ausgaben verbunden. Die Nachfrage punkto KI ist größer als die Bereitstellung von Kapazität in der Cloud namens Azure des Windows-Herstellers. Dennoch sehen die Marktteilnehmer die KI-Dienste von Microsoft als das am schnellsten wachsende Geschäft des Software-Riesen. Analysten gehen auch von einer Beschleunigung von Azure in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres aus. In naher Zukunft wird Microsoft allerdings auch von operativen Verlusten bei der Tochter OpenAI betroffen sein. Dennoch haben sich die Redmonder in diesem Markt eine Position mit höheren Margen erarbeitet, die wahrscheinlich über die zweite Hälfte des Geschäftsjahres hinaus bestehen bleiben wird.

Charttechnisch hat der Aktienkurs von Microsoft die hartnäckige Konsolidierungsphase von Ende Dezember 2021 bis Anfang November 2022 abgehakt und wieder eine Aufwärtssequenz gebildet. Diese Sequenz teilt sich in einen stark steigenden Trendkanal, der sich vom 6. Januar 2023 bis zum 18. Juli 2023 um 67 Prozent auf 366,78 US-Dollar nach oben bewegte. Die Verbindung zum zweiten Trendteil ist von einem Doppelboden charakterisiert, der Anfang November 2023 in den flacheren Aufwärtstrend übergegangen ist. Die zweite Trendsequenz birgt auch das am 5. Juli 2024 markierte All-Time-High bei 468,35 US-Dollar in sich. Aktuell präsentiert sich der Aktienkurs wieder schwächer und hat eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Am gestrigen Donnerstag nach Öffnung der Bücher mussten die Bullen sogar einen Kurseinbruch von knapp sechs Prozent verkraften, nachdem die Rückflüsse aus den KI-Investitionen in den Augen der Marktteilnehmer niedriger als erwartet ausfielen. Mittelfristig sollten diese Rückflüsse die Gemüter wieder beruhigen und für einen weiteren Kursanstieg sorgen. Aus fundamentaler Sicht ist im Zeitraum der Geschäftsjahre 2024/25 bis 2025/2026 eine Steigerung des Reingewinns pro Aktie um 16 Prozent geplant. Es ist beachtlich, wie ein Konzern dieser Größe mit solchen Wachstumszahlen aufwarten kann.