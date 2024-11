Hörgeräte mit KI (FOTO)

München (ots) - Phonak hat mit seiner Infinio Produktreihe ein neues Zeitalter

der Hörtechnologie eingeläutet. Das Audéo Sphere(TM) Infinio ist das erste

Hörgerät seiner Art und kombiniert bekannte Technologie mit einer bahnbrechenden

Marktneuheit: Die Integration von künstlicher Intelligenz in Kombination mit

neuronalen Tiefen ermöglicht ein Hörerlebnis wie nie zuvor - besonders in lauten

Umgebungen.



Dank des KI-Hörgeräts (https://www.geers.de/infinio/) der neusten Generation

gehören Schwierigkeiten bei Unterhaltungen in geräuschvollen Umgebungen somit

der Vergangenheit an. Eine Möglichkeit, die Vorteile dieser Marktneuheit

kennenzulernen, gibt es bei GEERS: Als kompetenter Anbieter präsentiert der

Hörakustik-Experte die Infinio Produktreihe von Phonak mit seinen KI-Hörgeräten

und berät Kunden bei Fragen aller Art.





Meilenstein der Hörakustik: Phonak präsentiert innovative Lösung für altbekannteProblematikOb in einer gut besuchten Bar, im Stadion oder beim Spazieren entlang einervielbefahrenden Straße: Viele Menschen mit Hörverlust kennen die Problematik,dass Gespräche in Situationen mit großem Umgebungslärm in den Hintergrundrücken. Bislang konnten Hörgeräte nicht in ausreichendem MaßeHintergrundgeräusche von Sprache unterscheiden - somit ist die Lautstärke nichtrichtig reguliert und die Worte des Gegenübers nur schwer auszumachen. Die Folgeist eine große Anstrengung beim Zuhören, oftmals vergebens, und darausresultierend das Meiden solcher Gespräche.Zusätzlich zeigen KI-Hörgeräte Optimierungsbedarf in der Konnektivität mitanderen Geräten, ist es doch nicht unüblich, dass die Verbindung zu einemstationären Gerät mit Verlassen des Raumes abreißt und nicht sofort wiederhergestellt werden kann. Zudem haben Hörgeräte mit KI bisher Schwierigkeitendamit, einen Sprecherwechsel in einem Gespräch sofort wahrzunehmen und die neueStimme in Echtzeit nach den Bedürfnissen des Trägers zu regulieren.Zwar sind in der Hörakustikindustrie bereits erste Schritte zur Lösung dieserThemen gemacht worden, die Entwicklung der Hörtechnologie hat jedoch bisher dieProblematik nicht zufriedenstellend lösen können. Bis jetzt.Keine Person sollte aufgrund von Hörverlust in ihrem Sozialleben eingeschränktsein und so hat sich Phonak der Sorge vieler Menschen mit Hörverlust angenommenund die Grenzen der akustischen Ingenieurskunst neu definiert. In der neuenPhonak Infinio Produktreihe wird ein revolutionäres Hörgerät vorgestellt,welches in einer neuartigen Kombination aus künstlicher Intelligenz undneuronalem Netzwerk das Hörerlebnis grundlegend optimiert.Wunder der Technik: KI und neuronales Netzwerk setzen neue Maßstäbe in der