Zahl der Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft binnen zehn Jahren verdoppelt

WIESBADEN (ots) -



- Bestattungshandwerk mit gestiegenen Beschäftigtenzahlen und Umsätzen

- 2023 gut 1 Million Sterbefälle in Deutschland - 15 % mehr als 2013

- Staat übernimmt immer seltener Kosten für Bestattungen



Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag - der November gilt

gemeinhin als der Monat des Gedenkens und des Friedhofbesuchs. Der

Alterungseffekt der Bevölkerung führt zu einer steigenden Zahl der Sterbefälle

und hat damit auch Auswirkungen auf die Bestattungsbranche. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, befanden sich zum Jahresende 2023 insgesamt 860

Personen in einer dualen Ausbildung zur Bestattungsfachkraft - so viele wie nie

zuvor. Damit hat sich die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen zehn Jahren

mehr als verdoppelt. 2013 gab es über alle Ausbildungsjahre hinweg noch

insgesamt 390 Auszubildende. Eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft wird

mittlerweile etwas häufiger von Frauen gewählt: 2023 waren 57 % der

Auszubildenden in diesem Bereich Frauen, der Männeranteil lag bei 43 %. Zehn

Der zunehmende Bedarf schlägt sich auch in gestiegenen Beschäftigtenzahlen und

Umsätzen nieder. Im Jahr 2022 gab es rund 25 700 tätige Personen bei den

hierzulande ansässigen 4 200 Handwerksunternehmen im Bestattungshandwerk, das

waren 2,6 % mehr tätige Personen als noch ein Jahr zuvor. Der Anteil der

geringfügig entlohnt Beschäftigten ist bei den Bestattern mit rund einem Drittel

(31,4 %) deutlich höher als im Handwerk insgesamt (12,1 %). Auch die

erwirtschafteten nominalen Umsätze stiegen im selben Zeitraum an: von knapp 2,0

Milliarden Euro auf rund 2,3 Milliarden Euro.



2023 starben mit gut 1,0 Million Menschen 15 % mehr als zehn Jahre zuvor



Die Nachfrage nach Bestattungsdienstleistungen und damit auch -fachkräften

steigt stetig an - auch aufgrund des zunehmenden Anteils älterer Menschen an der

Bevölkerung in Deutschland und einer damit einhergehenden jährlich steigenden

Zahl der Sterbefälle. Im Jahr 2023 starben hierzulande rund 1,03 Million

Menschen - das waren 15 % mehr als noch zehn Jahre zuvor. Im Jahr 2013 gab es

rund 894 000 Sterbefälle. In Deutschland gibt es Bestattungsgesetze, die unter

anderem auch die Bestattungspflicht und den Friedhofszwang vorschreiben.

Ausnahmen von Beerdigungen auf Friedhöfen sind lediglich Seebestattungen sowie

die Naturbestattungen im Wald.



Acht von zehn der importierten Holzsärge stammten 2023 aus Polen



Die Bestattungsbranche hierzulande setzt auch auf Waren aus dem Ausland. Im Jahr



