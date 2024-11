Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Oktober '24

Der Oktober begann mit Kursgewinnen für die US-Börsen und diese zogen sich bis in die Earnings Season hinein - doch während die Magnificent 7 starke Quartalszahlen vorlegen konnten, enttäuschten sie beim Ausblick auf das laufende Quartal. Entsprechend gaben die Kurse am Ende kräftig nach - bis einen Tag vor Halloween hatte der S&P 500 noch das beste anteilige Jahresergebnis seit 1999 vorzuweisen. Letzlich retten die starken Techwerte ihn und die NASDAQ mit einem mageren Plus ins Ziel, während der Dow und alle deutschen Börsenindizes teilweise deutlich ins Minus abdrifteten. Die zunehmende Konjunkturschwäche trifft die deutschen Unternehmen hart und es hagelt reihenweise Prognoseverfehlungen - nicht nur im Nebenwertesektor. Abgesehen vom DAX selbst war hier für Anleger bisher in 2024 kaum Geld zu verdienen.





Während die Earnings Season Fahrt aufnimmt, wird die US-Präsidentschaftswahl in wenigen Tagen die Nachrichten bestimmen; und trotz leichten Vorsprungs für Ex-Präsident Trump sieht es nach einem spannenden Kops-an-Kopf-Rennen mit Kamala Harris aus. Ich drücke ihr ganz fest die Daumen - als dem kleineren Übel...