Warren Buffett: Bei dieser Dividenden-Aktie hat er jetzt aufgestockt

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat seinen Anteil am Satellitenradioanbieter Sirius XM Holdings weiter aufgestockt und in den letzten Tagen 2,2 Millionen Aktien für etwa 60 Millionen US-Dollar erworben. Das geht aus einem Formular 4 hervor, das am späten Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Berkshire Hathaway hält nun 112,5 Millionen Aktien oder 33,2 Prozent von Sirius XM im Wert von 3 Milliarden US-Dollar.

Berkshire kaufte die Aktien am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und zahlte einen Durchschnittspreis von etwa 27 US-Dollar pro Aktie. Buffetts Beteiligungsgesellschaft hat den Anteil in diesem Jahr durch den Kauf von Liberty Sirius XM, einer Tracking-Aktie für Liberty Media und durch zusätzliche Käufe nach der Fusion von Sirius XM und der Tracking-Aktie Anfang September deutlich erhöht.