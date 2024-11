Bitcoin, Gold: Trump-Chancen sinken - hat sich Wall Street verzockt?

Bitcoin, Gold und die Aktienmärkte sind gestern gefallen - und neben den steigenden Kapitalmarkt-Zinsen (vor allem in UK) dürften neueste Einschätzungen zur US-Wahl dafür verantwortlich sein: bisher hatte die Wall Street einen Sieg von Donald Trump eingepreist, nun werden plötzlich aber an diesem Sieg wieder Zweifel laut (neue Umfragen; frühe Stimmabgaben etc.). Gold und Bitcoin aber hatten von den seit Anfang Oktober Tag für Tag immer weiter steigenden Chancen profitiert, dass Trump die Wahl gewinnen würde - und wenn das dann doch nicht eintritt, kann es an den Finanzmärkten aufgrund der Positionierungen ungemütlich werden. Ist das, was wir jetzt sehen, die typische Korrektur vor der US-Wahl - oder doch mehr als das?

1. Bitcoin greift das Allzeithoch an und stürzt wegen Trump ab

2. Apple enttäuscht mit lauer Prognose und China-Schwäche – Aktie fällt

