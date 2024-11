Bitcoin: Trumps schwindendes Momentum sorgt für Aufregung

"Trumps schwindendes Momentum und eine potenzielle Risikoreduzierung vor der Wahl könnten hinter dem erneuten Test der 70.000-US-Dollar-Marke durch Bitcoin stehen", zitiert Bloomberg Sean Farrell, Leiter der Strategie für digitale Vermögenswerte bei Fundstrat Global Advisors LLC.

Trump sieht die USA als künftige Krypto-Hauptstadt der Welt. Harris hingegen verfolgt einen moderateren Ansatz und will einen Regulierungsrahmen für den Sektor einführen – ein deutlicher Kontrast zur harten Linie von Präsident Joe Biden.

Auch die jüngsten Schwankungen an den Aktienmärkten deuten auf Unsicherheiten vor der Abstimmung am 5. November und der bevorstehenden US-Notenbanksitzung hin. "Während Bitcoin wahrscheinlich fallen würde, sollte Harris die Wahl gewinnen, bleibt die Reaktion auf eine mögliche Trump-Präsidentschaft unklar", schrieb Ed Yardeni von Yardeni Research in einer Notiz. Bitcoin könnte weiter steigen oder, im Sinne von "Buy the rumor, sell the news", nach einem Trump-Sieg abfallen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 69.530$ auf CryptoCompare Index (01. November 2024, 11:05 Uhr) gehandelt.