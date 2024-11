Reckitt erringt ersten US-Gerichtserfolg rund um Babynahrung - Aktie zieht an

LONDON/ST. LOUIS (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt hat im juristischen Streit um angebliche Gesundheitsgefahren seiner Spezialbabynahrung vor US-Gerichten einen ersten Erfolg erzielt. Geschworene in einem Verfahren vor einem Bundesstaatsgericht in St. Louis (Missouri) sprachen Reckitts US-Tochter Mead Johnson sowie den Konkurrenten Abbott Laboratories am Donnerstag von dem Vorwurf frei, dass die Unternehmen bestimmte Gesundheitsrisiken von Babynahrung verschwiegen hätten. Dabei geht es um den Verdacht, die in der Intensivpflege für Neugeborene eingesetzte Spezialnahrung könne eine schwerwiegende Darmerkrankung (NEC - Nekrotisierende Enterokolitis) auslösen. Die Reckitt-Aktie gewann am Freitagvormittag in London 11 Prozent.

Laut UBS-Analyst Guillaume Delmas ist es der erste gewonnene NEC-Prozess, nachdem beide Unternehmen zuvor in anderen Fällen Niederlagen hatten einstecken müssen. Beide Unternehmen wiesen NEC-Folgen ihrer Nahrung über ihre Anwälte zurück. Expertin Holly Froum vom Analysedienst Bloomberg Intelligence sagte, die Firmen hätten mit dem jetzigen Erfolg nun ein gewisses Druckmittel für außergerichtliche Einigungen in der Hand.