Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 55 Euro - 'Buy'

PetraHans schrieb 31.10.24, 16:27

Börse spiegelt momentan nur zum geringen Teil die Realität wieder. Wenn da keine Schlafmützen im Vorstand sitzen glaube ich nicht dass es Vossloh in Zukunft schlecht gehen wird. Auftragslage, Umsätze etc. alles stabil, inkl. einer sehr zukunftsfähigen Branche. Schaut man sich die aktuellen Kosten für einen Führerschein an fragt man sich welche Generation darauf noch Lust haben soll. Die setzen sich in die Bahn. Da wo es keine gibt muss investiert und da wo gebaut wird, muss auch in Zukunft instand gesetzt werden. Für mich ist Vossloh ein solides Longinvestment und gut für einen Sparplan geeignet.