UBS senkt Ziel für BASF auf 47 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal hätten gezeigt, dass der Absatz erstmals seit dem vierten Quartal 2021 ins Plus gedreht habe, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sieht er für den Chemiekonzern weiterhin Gegenwind aufgrund höherer Fixkosten, eines langsameren Wachstums des Automobilmarktes und einer fehlenden Erholung des Konjunkturumfelds./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 20:13 / GMT