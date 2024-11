UBS senkt Ziel für Aixtron auf 14,90 Euro - 'Neutral'

Sal-Paradise schrieb 31.10.24, 11:43

Da ist einige Wahrheit in deinem Statement aber was die "Optionen" angeht, gibt es tatsächlich nur eine "vernünftige" = auf die eigene Expertise zu vertrauen und cool zu bleiben! Warum? Selbst der beste Schwimmer könnte niemals jedem temporären Trend hinterher schwimmen. Er würde recht schnell ermüden und absaufen und das völlig zu recht. Jeder der sich diesem stetig wechselnden Wellengang hingibt, ist all dem schutzlos ausgeliefert, was ein Grund dafür ist, dass die meisten Kleinanleger dieser Börsenwelt Geld verlieren. Diese temporären Wellengänge sind irrelevant. Wichtig ist nur, ob all die Kriterien die uns damals zum Kauf bewogen haben noch immer stimmig sind! Und hat sich, außer dem Kurs, nichts daran geändert, gibt es keinen sachlichen Grund seine Meinung über das Investment zu ändern. Kurse sind labil, während echte Qualität eher stetig ist und sich langfristig durchsetzen wird. Solange die Geschäftsführung einen guten Job macht, der nach außen sichtbar ist/wird, bleiben souveräne Kleinanleger natürlich an Board und nutzen Schwächephasen eher zu Nachkäufen aka einem Einstieg. So wird Rendite generiert. Aber ganz sicher nicht, indem ich jeden Tag meine Schwimmrichtung ändere.



PS: Ist nur meine subjektive Meinung. Wer anders denkt, soll anders handeln. Ob er langfristig damit richtig liegt, wird er dann ja selbst feststellen!