Berenberg hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 87 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 84 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben