DJT: Aktie könnte auf 0 US-Dollar fallen, warnt ein Investor

Während sich Trumps Chancen in letzter Zeit verbessert haben, zeigt die jüngste CNN-Umfrage, dass Vizepräsidentin Kamala Harris in den wichtigen Swing-States Michigan und Wisconsin einen deutlichen Vorsprung vor dem Republikaner hat. In Pennsylvania, dem größten Swing-State, liegen die beiden noch Kopf an Kopf.

Die DJT-Aktie hat am Donnerstag mit einem Minus von 12 Prozent bei 35,34 US-Dollar geschlossen. Am Mittwoch waren die Titel um 22 Prozent gefallen, der größte Rückgang seit April. Seit Dienstag hat sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens um mehr als 3 Milliarden US-Dollar verringert. Dennoch hat sich die Aktie im Oktober immer noch etwa verdoppelt. Am Freitag setzen die Titel zum Rebound an.

Sollte Trump die Wahl verlieren, ist nicht klar, was mit der von Trump Media betriebenen Plattform Truth Social geschehen wird. Trump hat bisher an seinem gesamten Anteil festgehalten, hat aber nun die Möglichkeit, jederzeit zu verkaufen.

Ein Investor warnt, dass die Aktien auf 0 US-Dollar fallen könnten, wenn Trump die Wahl nächste Woche verliert. "Es ist eine binäre Wette auf die Wahl", sagte Matthew Tuttle, CEO des Investmentfonds Tuttle Capital Management, gegenüber Yahoo Finance.

Tuttle besitzt derzeit Put-Optionen auf die Aktie und sagte, dass die Entwicklung der Titel von der Handelsstrategie "Buy the rumor, sell the fact" abhängt. "Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie am Tag nach seinem Sieg fallen wird“, vermutete er. “Wenn er verliert, wird sie meiner Meinung nach auf null fallen."

Wenige Tage vor dem Wahltag scheinen auch Privatanleger das sinkende Schiff zu verlassen. JPMorgan stellte fest, dass die Verkäufe von Privatanlegern einen Z-Score von minus 4,6 z aufwiesen, was bedeutet, dass sie 4,6 Standardabweichungen unter der durchschnittlichen Aktivität für Aktien von Trump Media lagen. Statistisch gesehen sei das sehr signifikant.

"Sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Händlern ist die allgemeine Stimmung gegenüber republikanischen Nutznießern gesunken, nachdem sie letzte Woche einen Höhepunkt erreicht hatte, und befindet sich nun auf einem relativ neutralen Niveau. Wir möchten betonen, dass die Stimmung gegenüber den Republikanern immer noch höher ist als zum gleichen Zeitpunkt im Wahlzyklus 2020", schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Notiz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 36,15USD auf Nasdaq (01. November 2024, 11:44 Uhr) gehandelt.