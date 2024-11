Kursrutsch bei Fielmann - Quartalszahlen enttäuschen

Pardon, diesen Beitrag, welchen ich gestern in meinem Thread veröffentlichte, sollte eigentlich auch hier im Hauptforum platziert werden, was ich aber leider übersehen hatte. Dann eben jetzt nachträglich. Und so viel ist jetzt auch nicht weggelaufen, um Schmerzen zu verursachen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIELMANN - MIT GUTEN ZAHLEN UND TENDENZ ZU TRENDUMKEHRDas könnte sich jetzt noch die nächsten Handelswochen als zäh herausstellen, aber letztendlich wollen wir ja investieren bevor eine echte Trendumkehr einsetzt, um von Anfang an dabei sein zu können und meiner Ansicht nach bietet sich genau jetzt, nach den gerade verkündeten Quartalszahlen, eine Möglichkeit einen Fuß in die Türe zu stellen. Ich selbst bin schon seit vorletzter Woche investiert und werde meine Position weiter ausbauen, nachdem die GF durch die Q-Zahlen bestätigten, was ich vom Unternehmen erwartet hatte. Sensible Naturen warten noch zu, bis der Kurs eventuell nochmals die obere Unterstützung nochmals anläuft und diese bestätigt.Eine zweite kleine Absicherung wäre, wenn Leute mit Flatterhänden zuwarten, bis die Aktie den Widerstand bei ca. 42,35€ nachhaltig überwinden konnte, was allerdings keinerlei Gewähr für weiter steigende Kurse darstellt, da wir wissen, dass Charts die Eigenschaft haben sich konträr der eigenen Vorstellungen/Wünsche zu verhalten. Wer mit kleinen übersichtlichen Tranchen agiert, wird selbst bei einem temporäre Dip keine schlaflosen Nächte haben und im Gegenteil erneute Tiefkurse für seine langfristigen Ziele nutzen können.