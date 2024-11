Pangea Laboratory arbeitet mit Unilabs zusammen, um den Bladder CARE Assay in der Schweiz einzuführen und die nicht-invasive Krebsdiagnostik in ganz Europa voranzutreiben

TUSTIN, Kalifornien, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Pangea Laboratory hat sich mit Unilabs, einem führenden europäischen Anbieter von klinischen Labortests und diagnostischen Bildgebungsdienstleistungen, zusammengeschlossen, um den Bladder CARE Assay in die Schweiz zu bringen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird der Bladder CARE Assay von den Krankenkassen übernommen, was den Zugang für Patienten verbessert. Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Krebsdiagnostik in der Schweiz zu rationalisieren, mit Plänen für eine breitere Einführung von Bladder CARE in ganz Europa. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Pangea Laboratory, innovative diagnostische Lösungen weltweit zugänglich zu machen.

Der Bladder CARE Assay, der von der FDA als bahnbrechendes Gerät eingestuft wurde, analysiert DNA-Methylierungs-Biomarker zur Erkennung von Blasenkrebs und Urothelkarzinomen des oberen Trakts (UTUC) aus Urinproben, die bequem zu Hause gesammelt werden können. Mit einer Sensitivität, Spezifität und einem NPV von über 93 % für beide Bedingungen sowie quantitativen Ergebnissen hebt sich der Bladder CARE Assay von anderen kommerziell erhältlichen Tests ab.