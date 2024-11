JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Nachdem die US-Tochter Mead Johnson gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Abbott Labs einen juristischen Erfolg in einem Schadensersatzprozess errungen habe, habe die Aktie Spielraum nach oben, schrieb Analyst David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag wegen der juristischen Risiken habe bei sieben bis acht Milliarden Pfund gelegen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 03:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 03:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,98 % und einem Kurs von 60,46EUR auf Tradegate (01. November 2024, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m